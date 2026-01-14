快訊

營造純白療癒風 「新營Q起來」30日起變裝在地街景

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府文化局打造新營街景新氣象，將推出「2026新營Q起來」系列活動，營造純白療癒風。記者謝進盛／攝影
馬年到，台南市政府文化局打造新營街景新氣象，將推出「2026新營Q起來」系列活動，營造純白療癒風。活動結合台糖新營糖廠參與，遊客還可搭乘到限定聯名五分車。

文化局今在新營文化中心舉行「2026新營Q起來」系列活動記者會，安排新營在地「最萌少女們」示範〈新營Q起來舞蹈〉，邀請民眾一同「Q起來」。

會中也宣布將邀請藝術家Alan Hong，於新營文化中心及周邊城市地景，攜手打造「2026新營Q起來—追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展。

文化局長黃雅玲說，活動自1月30日至3月8日，以充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色為核心，結合新營獨有糖鐵文化與慢生活節奏，邀請全國民眾走進新營。

新營文化中心指出，本次展覽以「追逐心底的光」為主題，「雲朵AH!Q」以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，透過小馬Q、星星Q、球球Q等萌系角色，進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉城市場域轉化為療癒。

黃雅玲指出，「新營Q起來」，不只是藝術展覽，更是一場結合城市生活、地方文化與情感療癒的公共藝術行動，希望藉由糖鐵文化與慢活節奏串聯，讓更多人重新認識新營。

配合這次活動，新營文化中心官方粉絲專頁推出抽獎活動，送出限量20個「限定充氣星星燈棒」，邀請民眾留言參加。

展覽期間亦規畫打卡好禮，民眾只要與裝置藝術合影並公開打卡，可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」。

展覽期間同步推出四大周邊活動。「純白市集」1月31日至2月1日快閃登場，邀請民眾穿上白色服裝共襄盛舉，營造純白療癒系市集氛圍；「集章活動」串聯二貳甜室、弎弌－和茗園等10間在地特色小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮。

「療癒工作坊」則涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗。而適逢台糖80周年，本次展覽更特別推出期間限定聯名列車，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車。

更多活動資訊，請至Facebook搜尋「新營文化中心」查詢。

活動結合台糖新營糖廠一起參與，遊客還可搭乘到限定聯名五分車，圖為車廂內部樸質流露懷舊風。記者謝進盛／翻攝記者謝進盛／翻攝
台南市府文化局長黃雅玲說，「新營Q起來」，不只是藝術展覽，更是一場結合城市生活、地方文化與情感療癒的公共藝術行動。記者謝進盛／攝影
活動結合台糖新營糖廠一起參與，遊客還可搭乘到限定聯名五分車。記者謝進盛／翻攝
現場安排新營在地「最萌少女們」示範〈新營Q起來舞蹈〉，邀請民眾一同「Q起來」。記者謝進盛／攝影
新營萬是幼兒園小朋友手足舞蹈演出。記者謝進盛／攝影
