台南第二家好市多「最新進度曝」 目前無加油站規畫

台南第二家好市多座落東區「南台南副都心」，市府財稅局表示去年底已完成議約，待正式文件擬定就會選定黃道吉日正式簽約，至於先前議會關切加油站問題，業者目前並沒有設置加油站的規畫，未來若有也要針對議會擔心交通壅塞問題等做嚴格審查。

台南市依促參法辦理「台南市東區商四複合式商業設施促參案」招商，去年8月19日公告評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，座落在南台南站副都心第一期區段徵收開發區，25、26號用地的「國際物流商場」，佔地2.3公頃，預計興建3層樓大平面建築，1樓是零售物流中心，2、3樓及屋頂則是停車場，最快2028年開幕。

財稅局長李建賢說，去年投標完成後，因是商業設施，投資人對商業條款的要求比較謹慎，歷經5次議約上月底已完成議約，目前請好市多公司準備簽約的文件；再請示市長室後會選擇黃道吉日簽約。

該商四用地都市計畫經過變更，允許包括加油站設置用途，有不少市民敲碗期待好市多可附設加油站，市長黃偉哲則在議會公開指出，加油站協會曾拜訪市府經發局長陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。

好市多議約完成後，是否有加油站規畫也備受關注，李建賢指出，好市多在目前投資計畫中沒有提出設置加油站，議題並不存在，若日後提出設置市府局處會有嚴格審查，包括之前議會擔心交通的問題，好市多要設加油站，必須提出是否會造成交通壅擠問題。

該基地鄰近台南火車站，與未來捷運紅、藍線站點，前往台南機場只要5分鐘車程，至台南高鐵站約20分鐘車程，交通位置相當便捷。