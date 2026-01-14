快訊

臺灣黑金奇蹟的黑歷史 1980年永安煤災…生還者曝：瞬間被黑暗淹沒

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

H200銷陸消息紛飛…路透爆當局不准海關進口 指示企業非必要別買

台南第二家好市多「最新進度曝」 目前無加油站規畫

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影
台南市第二家好市多將落腳在東區生產路，未來南台南車站旁邊。記者吳淑玲／攝影

台南第二家好市多座落東區「南台南副都心」，市府財稅局表示去年底已完成議約，待正式文件擬定就會選定黃道吉日正式簽約，至於先前議會關切加油站問題，業者目前並沒有設置加油站的規畫，未來若有也要針對議會擔心交通壅塞問題等做嚴格審查。

台南市依促參法辦理「台南市東區商四複合式商業設施促參案」招商，去年8月19日公告評選結果，由好市多股份有限公司獲選為最優申請人，座落在南台南站副都心第一期區段徵收開發區，25、26號用地的「國際物流商場」，佔地2.3公頃，預計興建3層樓大平面建築，1樓是零售物流中心，2、3樓及屋頂則是停車場，最快2028年開幕。

財稅局長李建賢說，去年投標完成後，因是商業設施，投資人對商業條款的要求比較謹慎，歷經5次議約上月底已完成議約，目前請好市多公司準備簽約的文件；再請示市長室後會選擇黃道吉日簽約。

該商四用地都市計畫經過變更，允許包括加油站設置用途，有不少市民敲碗期待好市多可附設加油站，市長黃偉哲則在議會公開指出，加油站協會曾拜訪市府經發局長陳情，擔憂好市多油價偏低會影響周邊加油站生意。

好市多議約完成後，是否有加油站規畫也備受關注，李建賢指出，好市多在目前投資計畫中沒有提出設置加油站，議題並不存在，若日後提出設置市府局處會有嚴格審查，包括之前議會擔心交通的問題，好市多要設加油站，必須提出是否會造成交通壅擠問題。

該基地鄰近台南火車站，與未來捷運紅、藍線站點，前往台南機場只要5分鐘車程，至台南高鐵站約20分鐘車程，交通位置相當便捷。

台南機場 加油站 好市多

延伸閱讀

好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位 會員：不要講出來

好市多漲年費還划算？會員揭「回本密技」：隱藏福利只要用2次

擋住駕駛座！他怒揭好市多推車亂象 會員籲一招：必有人推回

好市多4月起年費變1500元 他曝台韓價差560元網傻眼

相關新聞

影／台南「小巨蛋」又落空？議員批孵蛋15年無成 市府：持續努力

台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋）自2010年前後規畫以來，多次變更方向，包含曾規畫為「國立科學未來館」，後...

迎戰超高齡浪潮 張啓楷拋長照3.0在地解方 重塑嘉義全齡城市

民眾黨徵召嘉市長參選人、立委張啓楷上午出席嘉市超高齡社會因應對策研討會指出，嘉市65歲以上人達5萬2051人，占總人口1...

台南第二家好市多「最新進度曝」 目前無加油站規畫

台南第二家好市多座落東區「南台南副都心」，市府財稅局表示去年底已完成議約，待正式文件擬定就會選定黃道吉日正式簽約，至於先...

嘉義縣東石鄉普發2000元 目前已有10個公所宣布發錢

嘉義縣東石鄉宣布普發災後紓困金2000元，公所與代表會共同提案，今天早上通過災後紓困金自治條例，將在1月31日和2月7日...

德蘭啟智中心5院生自籌旅費 日本神戶參賽

天主教德蘭啟智中心今天安排授旗典禮，為5名將前往日本拔河聯盟比賽的院生加油；5人更自籌旅費參賽，向社會證明心智障礙者不只...

檜意森活村營運廠商解約 王美惠伸援手要林鐵處保障店家及員工權益

嘉義市檜意森活村營運廠商解約，檜村公司負責人陳俊良失聯，承租專櫃店家及檜村公司員工擔心權益不保，立委王美惠伸援手，上午前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。