影／台南「小巨蛋」又落空？議員批孵蛋15年無成 市府：持續努力
台南東區「運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋）自2010年前後規畫以來，多次變更方向，包含曾規畫為「國立科學未來館」，後改為興建2萬席座位的運動藝文休閒園區，並需配置1.6公頃對外開放停車空間，開發總金額達233.75億元，去年9月重啟招商後，仍因投資金額龐大，業者打退堂鼓，去年底公告截止再度流標。市府指會再調整招標條件後今年3月重新公告招商，目標是在年底能完成簽約。
市議會財經委員會今天上午批評台南「孵蛋」15年，始終未有實質成果。議員王家貞指出，時任市長的賴清德承諾任內完成小巨蛋，至今仍未兌現；相比台中首座巨蛋2024年動工，第二顆「超巨蛋」已規畫中，高雄小巨蛋亦結合商圈及產業發展帶來經濟效益，台南卻仍缺明確時程。
市府副秘書長林榮川表示，該區地價已上漲逾四成，顯示區域具吸引力。市府將同步補足公共服務與公共建設量體，並檢討招商文件與公共建設配置，持續拜訪並擴大潛在投資廠商名單。第二次檢討完成後，預計於3月重新公告招商，公告期約三個月，至6月可望明朗是否有具體投資對象進場，目標是在市長黃偉哲任內看到簽約結果。
王家貞說，依市府說法，3月重新公告、6月揭曉結果，若再度流標，代表今年內成功機會極低，這正是地方憂心所在。並非不體諒市府辛勞，而是案件延宕至今「實在離譜」，期盼市府抓準關鍵、提出可行方案，讓市民至少能看到動土、施工等看得見的進展。
財稅局長李建賢回應，第一次招商未成功在促參案件中並非罕見，關鍵在於釐清投資人卻步原因並調整方案，所有修正將遵循公平、公開原則進行，市府目標是在6月前取得具體結果，並力拚黃偉哲任期屆滿前完成簽約，畢竟興建「小巨蛋」是台南人的心願。
