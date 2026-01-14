曾是台南最大眷戶 永康首辦眷村年貨嘉年華百餘攤懷舊年味

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南眷村年貨嘉年華活動將於1月23日至25日在永康探索公園及永華路登場，市長黃偉哲邀請市民一同走進眷村舊時光，在年貨採買中感受濃濃年味與人情溫度。記者吳淑玲／攝影
農曆新年將至，為迎接馬年，台南眷村年貨嘉年華將於1月23日至25日上午10點至晚間9點，在永康區永華路(永興路至永平街路段)及探索教育公園舉辦，今天記者會由財神爺熱舞開場並發送糖果，市長黃偉哲邀請市民一同走進眷村舊時光，在年貨採買中感受濃濃年味與人情溫度。

黃偉哲表示，永康區是台南市眷戶最多的行政區，今年首次舉辦眷村年貨大街，盼辦出特色、傳承眷村文化。台南多區曾有眷村聚落，雖歷經改建，人情味與眷村美食仍深植人心。透過年貨大街，讓市民與遊客體驗眷村年節文化。

經發局長張婷媛指出，活動規畫眷村年貨市集、特色美食及多元藝文演出，重現眷村年節熱鬧景象，吸引民眾提前採買、炒熱年前買氣，將有近百攤年貨美食參與。活動期間並結合「台南購物節」共同推廣，民眾於市集消費掃描攤位數位行銷券，每消費滿50元即可獲得1組抽獎序號，消費越多，中獎機會越高。

此外，台南購物節活動持續至3月1日，獎項包含百萬Toyota電動車、家電、住宿券及現金好禮，並加碼推出「周周抽」，邀請民眾來逛年貨、感受眷村年味，把好運一併帶回家。

市場處指出，本次活動以「馬年意象」結合年貨採買，祝福民眾「財運馬上到」，相關活動資訊請關注「台南市市場巡禮」臉書專頁。

