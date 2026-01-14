檜意森活村營運廠商解約 王美惠伸援手要林鐵處保障店家及員工權益

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義檜意森活村營運廠商解約，檜村公司負責人陳俊良失聯，承租專櫃店家及檜村公司員工擔心權益不保，立委王美惠伸援手，上午前往檜村關心，要求阿里山林鐵及文資處保障店家及員工權益，確保嘉義觀光穩定發展。

王美惠表示，檜村是嘉市重要的觀光指標景點，114 年度參觀人次達263萬人，全年營業總額約2億3000萬元，對嘉義市觀光發展具有關鍵影響。然而，林鐵及文資處委外經營的公司，積欠114年度租金與相關費用，林鐵及文資處15日與該公司終止契約，並自16日起自行管理。

檜意森活村目前共有 39 家店家，加上自營的 8 家，各店家與原經營者，簽訂契約與租期又不相同，王美惠要求林鐵處，後續處理必須審慎顧及商家權益與營運穩定，除依法追回積欠款項，並應承擔相關責任，協助受影響店家、業者與員工，提供必要之法律服務及協助，妥善處理求償事宜。

林鐵處接管後，對現有店家採取多項配套措施，包括不收取保證金、租金可延至農曆年後繳納、並提供分期付款機制，同時以最低營收的等級計算租金，以降低商家負擔、穩定園區營運。

針對未來接手經營廠商，王美惠要求林鐵處應嚴格把關資格與營運能力，建立完善督導機制，避免類似問題再度發生；並建議進一步檢討營運模式，評估是否可延長營業，且善用晚間時段，提高園區整體使用效益與觀光產值。後續營運規畫，王美惠說， 16 日至 5 月 31 日 將由林鐵處自行管理並與店家簽訂新租約，6月1日至117年5月31日，將依「國有財產法」辦理全區公開標租。

