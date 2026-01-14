影／金庫發財水文財殿過爐加持 嘉市迎春限量禮開搶財氣旺到馬年

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接馬年，嘉市府財政稅務局推出「金馬耀富貴」迎春限量禮，結合文財殿祈福過爐、臺灣銀行嘉義分行加持的「發財水」，注入滿滿財氣。上午在文財殿舉行祈福儀式，副市長林瑞彥帶領財稅局團隊，代表市長黃敏惠，與文財殿主委吳憲育、臺銀嘉義分行副理劉信榮及多位議員參香祈願。記者魯永明／攝影
迎接2026丙午馬年嘉義市政府財政稅務局推出「金馬耀富貴」迎春限量禮，結合文財殿祈福過爐、臺灣銀行嘉義分行加持的「發財水」，為城市與市民注入滿滿財氣。上午在嘉義文財殿舉行祈福儀式，副市長林瑞彥帶領財稅局團隊，代表市長黃敏惠，與文財殿主委吳憲育、臺銀嘉義分行副理劉信榮及多位議員，一同參香祈願，期盼各行各業如金馬奔騰、富貴臨門。

林瑞彥表示，限量紅包袋與幸福米送到文財殿過爐，並跨界結合象徵財富源頭的金庫「發財水」，寓意「水動財來、好運加乘」。他指出，嘉義市近年經濟表現亮眼，營利事業銷售額突破3000億元、市民可支配所得連續6年達百萬元，成果來自全民共同努力。市府在財政穩健、未舉債前提下，回饋市民24日起普發6000元現金紅包，並鼓勵支持在地消費、索取雲端發票，響應SDGs永續並把握中獎機會。

財稅局說明，延續過去「好運龍來嘉」「豐收好業」的熱烈回響，今年推出象徵躍升與富足的「金馬耀富貴」紅包袋與幸福米，設計融入藝術美學與吉祥寓意，從新春煙火、繁花盛開到金幣意象，層層遞進傳達「年年築有春」的祝福。

為推廣雲端發票與社會關懷，財稅局定22日上午9時至中午12時30分，在局內1樓走廊舉辦「金馬耀富貴 雲端發票愛無限」活動。捐贈未開獎雲端發票3張以上，即可兌換文財殿加持的馬年限量禮或宣導品；紅包袋或幸福米內更隨機附贈兌換券，包含全聯禮券800元、超商商品卡等168份好禮。活動所募發票將全數捐贈在地社福團體，讓迎春喜氣同步擴散公益溫度。

