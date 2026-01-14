南市新營南興、民榮里聯合活動中心動土 明年1月完工

快訊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營區南興里民榮里聯合活動中心今上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲（中）親自主持。記者謝進盛／攝影
台南市新營區南興、民榮里聯合活動中心今上午舉行動土儀式，將投入近5000萬元經費。除市長黃偉哲親自主持，選區蔡育輝等5名市議員等人都出席，展現對該項工程重視。

該聯合活動中心基地位於新營區新生路、新榮二街路口，緊鄰長勝重劃區，由允成營造承攬施工，莊欽淇建築師事務所監造，規劃為地上2層樓建築，樓地板總面積914平方公尺（274坪），總經費4968萬元，全由市府自籌因應，預計明年1月完工。

黃偉哲由副市長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、新營區長陳宏田等人陪同主持動土儀式，除新營區各里里長均到場，選區市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、趙昆原全到場。

黃偉哲說，南興、民榮里長期缺乏公共活動空間，地方多次爭取，市府團隊在2022年12月完工完成土地分區變更，將原停車場用地變更為機關用地，姜淋煌、陳宏田也說，南興、民榮里聯合活動中心興建，是長勝營區周遭公有地活化具體實踐案例，完工後不僅里民集會使用，更將成為社區治理、長者照顧與育兒照應重要據點。

台南市新營區南興里民榮里聯合活動中心今上午舉行動土典禮，預計明年1月完工。記者謝進盛／攝影
台南市新營區南興里民榮里聯合活動中心今上午舉行動土典禮，由市長黃偉哲（中）親自主持。記者謝進盛／攝影
