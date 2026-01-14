南市新營南興、民榮里聯合活動中心動土 明年1月完工
台南市新營區南興、民榮里聯合活動中心今上午舉行動土儀式，將投入近5000萬元經費。除市長黃偉哲親自主持，選區蔡育輝等5名市議員等人都出席，展現對該項工程重視。
該聯合活動中心基地位於新營區新生路、新榮二街路口，緊鄰長勝重劃區，由允成營造承攬施工，莊欽淇建築師事務所監造，規劃為地上2層樓建築，樓地板總面積914平方公尺（274坪），總經費4968萬元，全由市府自籌因應，預計明年1月完工。
黃偉哲由副市長姜淋煌、新聞處長蘇恩恩、新營區長陳宏田等人陪同主持動土儀式，除新營區各里里長均到場，選區市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、趙昆原全到場。
黃偉哲說，南興、民榮里長期缺乏公共活動空間，地方多次爭取，市府團隊在2022年12月完工完成土地分區變更，將原停車場用地變更為機關用地，姜淋煌、陳宏田也說，南興、民榮里聯合活動中心興建，是長勝營區周遭公有地活化具體實踐案例，完工後不僅里民集會使用，更將成為社區治理、長者照顧與育兒照應重要據點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言