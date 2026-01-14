嘉義市檜意森活村解約員工…廠商憂權益不保 負責人失聯公開信曝原因

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
檜意森活村園區指標性廠商、福義軒蛋捲店成為焦點。檜村門市是福義軒業績表現最亮眼據點之一，消息傳出，多家旅行社紛紛致電詢問是否受影響？福義軒緊急澄清，門市正常營業不受影響。記者魯永明／攝影
嘉義市檜意森活村是全台首座以森林文創為主題園區，全國促參成功典範，檜村公司日前與阿里山林鐵文資處解約，震撼觀光圈，外界關注營運權易手及檜村公司負責人陳俊良財務，陳寫給園區20多間承租專櫃廠商公開信坦言，因「營運環境變化及財務調度困難」，不得不終止合約。

林俊良是嘉縣人、曾任北市旅行公會副理事長，經營旅行社及飯店等，跨足旅遊觀光文創產業，檜村事業穩定獲利是「金雞母」，檜村幹部、旅遊同業說，疫情後因國旅市場不佳，澎湖觀光投資未如預期帶來收益，資金調度壓力擴大，陳俊良財務調度「挖東牆補西牆」，未能成功引入新資金活水，財務缺口擴大，最終連檜村近900萬租金與罰款無力支付，因資金鏈斷裂，阿里山林鐵文資處多次催繳未果，只能提前終止合約。

消息傳出，陳俊良失聯員工找不到，加深疑慮，直接受衝擊是園區20多名員工與承租廠商。員工薪資僅發放到明天15日，未依勞基法預告終止勞動契約，200多萬元資遣費尚無著落，員工憂心農曆年前頓失收入，工作權益無保障。

陳俊良公開信說，15日起檜村公司停止營運，16日起林鐵處收回管理營運，會與園區原專櫃廠商洽談營運合約輔導經營。關於雙方未結款項或進行中合約，公司會進行後續清算與協商，將於後續進度近期內主動聯繫處理。

園區指標性廠商、福義軒蛋捲店成為焦點。檜村門市是福義軒業績表現最亮眼據點之一，消息傳出，多家旅行社紛紛致電詢問是否受影響？福義軒緊急澄清，門市正常營業不受影響。雖阿里山林鐵文資處已接手園區營運，留用檜村部分人力，但園區20多家專櫃廠商擔心已預繳營業款項無法追回，後續更換經營團隊，合約是否延續、品牌是否受損，都是未知數，員工與廠商權益如何保障，勞政主管機關是否介入處理勞資問題，仍是地方關切焦點。

檜村公司負責人陳俊良（左）2024年取得延長5年經營權與時任阿里山林鐵文資處長黃妙修簽約。圖／取自阿里山林鐵文資處官網
檜意森活村園區指標性廠商、福義軒蛋捲店成為焦點。檜村門市是福義軒業績表現最亮眼據點之一，消息傳出，多家旅行社紛紛致電詢問是否受影響？福義軒緊急澄清，門市正常營業不受影響。記者魯永明／攝影
嘉義市檜意森活村是全台首座以森林文創為主題園區，全國促參成功典範，檜村公司日前與阿里山林鐵文資處解約，震撼觀光圈。記者魯永明／攝影
檜村公司負責人陳俊良寫給園區20多間承租專櫃廠商公開信。記者魯永明／翻攝
