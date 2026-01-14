聽新聞
不義遺址設置完成！台南新營圓環 月底邀你走讀228人權歷史

聯合報／ 記者謝進盛萬于甄／台南報導
南市府上月底完成新營圓環不義遺址標示，是全市第2座，後續將辦推廣轉型正義藝文活動。記者謝進盛／翻攝
南市府上月底完成新營圓環不義遺址標示，是全市第2座，後續將辦推廣轉型正義藝文活動。記者謝進盛／翻攝

台南新營圓環曾是228事件槍決場所，市府上月底完成不義遺址標示設置，成為全市第2座，月底將推出活動，包括圓環故事走讀活動、剪影創作工作坊等，盼讓民眾更加了解新營圓環周遭空間與記憶。

1947年3月22日經營嘉義客運的仕紳黃媽典，時任台南縣參議員、台南縣商會理事長，遭以「劫掠警察所武器、參與暴動」等理由逮捕，未經正當審判下，4月22日於新營圓環公開槍決，市府去年底於新營圓環旁第一銀行前方人行道鋪面上，完成不義遺址標示設置。

南市文化局表示，推出「風裡的時間」系列活動，本月31日登場圓環故事走讀、3月7日推出光影剪影創作工作坊、3月28日於百年日式老宅新東舊時光舉辦新營圓環短片映演及座談會等，邀請民眾以藝術參與方式，一起走入故事歷史脈絡，了解新營圓環周遭空間與記憶。

此外，電影「大濛」在鹽水岸內影視基地取景，文化局把握電影熱潮，本月31日及2月1日推出限定入內參訪活動，每天開放6梯次、每梯次100人，以深度導覽為主，參觀時間約1小時，邀請大濛的金馬獎美術場景設計尤麗雯到場分享電影場景從概念發想到實際搭建的過程，說明如何依劇情需求、鏡頭語言與拍攝角度，打造符合敘事節奏的場景空間。

文化局表示，透過開放參訪，盼民眾不僅「看場景」，更能認識岸內影視基地作為專業拍攝場域的功能與產業價值。

台南 圓環 二二八事件 影視 人行道

