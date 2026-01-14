聽新聞
0:00 / 0:00

台南新營螺旋圓環啟用3周 地方抱怨車道變窄、動線不順

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南新營圓環導入全新標線，上月改造成為全台首座多車道的螺旋圓環。圖 ／南市府提供
台南新營圓環導入全新標線，上月改造成為全台首座多車道的螺旋圓環。圖 ／南市府提供

台南溪北市政中心新營區的新營圓環，上月19日改造成全台首座多車道螺旋圓環，然而啟用以來民眾抱怨動線不順，常出現車輛壓線，停車格在人行空間旁也被憂太近，有議員也說，標示應再更清楚易懂；對此，市府表示，用路人養成習慣應可化解問題。

交通局認為，新標線從行人能公平享有路權為出發點，讓行經新營圓環的車輛在進入環前就明確分流，重要是駕駛觀念的改變，讓用路人經過圓環能落實減速，經測試，公車等大車轉彎只要減速絕對不會壓線，至於人行道畫設汽、機車停車格合法合規，不影響行人動線。

新營圓環位處鬧區多條主要道路匯聚節點，周邊有銀行、商辦及商家等，市府表示，新設計的標線能引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流，另，進出圓環處繪設分向槽化線、讓路線等標線，增加行車視距清楚看見行人，停讓行人優先通行，也於外路肩規畫停車格位與管制。此外，緊鄰圓環的中正路段兩側設2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車，道路標線重新調整，除新闢人行空間，也畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。

「車道反而變窄，對公車轉彎更是挑戰」市議員蔡育輝說，圓環改造迄今接到不少市民抱怨，車道比施工前還窄，自己為此多次開車「測試」的確是如此，行人部分過寬反壓縮道路寬度，且有些交通標示仍不夠清楚，有優化空間。

經常騎機車路過的陳姓市民說「標線變多了」，圓環旁人行空間還有停車格，看了更複雜，尚在適應中。

有官員認為，需要時間去適應，但圓環改造理念是對的，會持續觀察。

台南 圓環 行人 公車 停車格 人行道

延伸閱讀

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

新營圓環不義遺址標示完成 續辦推廣轉型正義

日本英雄IP「五獸者」台南新營演出 即日起對外售票

注意！中興新村圓環標線將重畫 剩1車道增分隔島

相關新聞

台南新營螺旋圓環啟用3周 地方抱怨車道變窄、動線不順

台南溪北市政中心新營區的新營圓環，上月19日改造成全台首座多車道螺旋圓環，然而啟用以來民眾抱怨動線不順，常出現車輛壓線，...

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

衛福部朴子醫院今天舉行六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮，基地位於廢置多年的六合國中舊址。縣長翁章梁表示，嘉義縣申請...

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。...

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元打造休閒大樓，今天落成啟用，廟方表示，內有多間雅房、套房、雙人房、四人房型等，...

台南熊本直航促交流 熊本縣知事訪台南深化觀光產業合作

日本熊本縣知事木村敬一行於今天拜會台南市長黃偉哲，繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後，雙方均期盼藉由直飛...

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，台南市府與財團法人金融消費評議中心合作多年，除原先每月第2個周三由中心派員至永華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。