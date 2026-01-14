聽新聞
台南新營螺旋圓環啟用3周 地方抱怨車道變窄、動線不順
台南溪北市政中心新營區的新營圓環，上月19日改造成全台首座多車道螺旋圓環，然而啟用以來民眾抱怨動線不順，常出現車輛壓線，停車格在人行空間旁也被憂太近，有議員也說，標示應再更清楚易懂；對此，市府表示，用路人養成習慣應可化解問題。
交通局認為，新標線從行人能公平享有路權為出發點，讓行經新營圓環的車輛在進入環前就明確分流，重要是駕駛觀念的改變，讓用路人經過圓環能落實減速，經測試，公車等大車轉彎只要減速絕對不會壓線，至於人行道畫設汽、機車停車格合法合規，不影響行人動線。
新營圓環位處鬧區多條主要道路匯聚節點，周邊有銀行、商辦及商家等，市府表示，新設計的標線能引導車流由外側車道駛離圓環，尖峰時段可消化更多車流，另，進出圓環處繪設分向槽化線、讓路線等標線，增加行車視距清楚看見行人，停讓行人優先通行，也於外路肩規畫停車格位與管制。此外，緊鄰圓環的中正路段兩側設2座公車停靠站，有黃支線、棕支線及小黃公車，道路標線重新調整，除新闢人行空間，也畫設公車彎，讓公車停靠時不再影響車流。
「車道反而變窄，對公車轉彎更是挑戰」市議員蔡育輝說，圓環改造迄今接到不少市民抱怨，車道比施工前還窄，自己為此多次開車「測試」的確是如此，行人部分過寬反壓縮道路寬度，且有些交通標示仍不夠清楚，有優化空間。
經常騎機車路過的陳姓市民說「標線變多了」，圓環旁人行空間還有停車格，看了更複雜，尚在適應中。
有官員認為，需要時間去適應，但圓環改造理念是對的，會持續觀察。
