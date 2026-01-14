看見幸福台灣／國泰人壽協助剪愛行動隊 為弱勢免費剪髮

「學習美容美髮不只是為了一技之長，而是希望能將專業服務身邊有需要的人」，秉持這樣的精神，嘉義市東吳高職時尚造型科學生組成了「剪愛行動隊」，走入社區與機構，為弱勢族群、長輩及行動不便者提供免費剪髮與基礎造型服務。

近年嘉義市老年人口持續攀升，許多社區弱勢長輩因行動與交通不便很少外出，看似平凡的剪髮，對他們而言並不容易，於是東吳高職「剪愛行動隊」誕生，希望將課堂所學的剪髮、吹整與造型技巧回饋社會。

東吳高職學生已多年為社區及弱勢族群義剪，除了在嘉義市區的社區機構服務，也曾經到嘉義布袋、阿里山等偏鄉地區義剪，其中最令學生印象深刻的服務經驗是，在聖馬爾定醫院護理之家替病患理髮。

剪愛行動隊副團長蔡斯亦表示，有一位下半身癱瘓的病患，因為長期臥床，不便時常整理頭髮，在剪髮時需要調整床位、多位同學分工合作，一邊扶著頭、一邊修剪，其中比較難整理的後頭部，因病患長期臥床、髮流較亂，在理髮時也特別設計符合他需求的髮型。

蔡斯亦說，病患久未有機會進入髮廊，在剪髮時他不停落淚，一邊哽咽一邊感謝團隊幫忙，看到他感動落淚，自己內心也十分不捨，忍不住掉下眼淚，那次之後，只要有再到護理之家服務，就會主動幫這位病患整理頭髮。

正因團隊利他的初心，東吳高職「剪愛行動隊」行動理念與國泰公益集團長年深耕公益行動的精神契合，且國泰卓越獎助計畫也長期鼓勵青年學子關注社會議題，提出利他精神、有正向影響的提案，「剪愛行動隊」因此成功入選 2025年國泰卓越獎助計畫特色獎助類，成為青年注入改變社會的關鍵力量。

剪愛行動隊團長黃彥廷表示，「剪愛行動隊」初衷是希望將所學的美髮美容技術回饋社會大眾，透過剪髮傳遞愛心與幸福，在獎助金幫助下也邀請業師到校教學，同學們能學習更多現場服務經驗並提升美髮技術，對同學在社區服務時是一大幫助。

時尚造型科教師林淑婉表示，這項計畫是希望學生在「學以致用」的過程中建立自信，將所學技能化為行動幫助他人，不僅是提升技術與溝通實力的養成，更是傳遞幸福與喜悅。