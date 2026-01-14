看見幸福台灣／國泰人壽協助剪愛行動隊 為弱勢免費剪髮

經濟日報／ 翁至威
「剪愛行動隊」走入社區與機構，為弱勢族群提供免費剪髮與基礎造型服務。國泰人壽／提供
「剪愛行動隊」走入社區與機構，為弱勢族群提供免費剪髮與基礎造型服務。國泰人壽／提供

「學習美容美髮不只是為了一技之長，而是希望能將專業服務身邊有需要的人」，秉持這樣的精神，嘉義東吳高職時尚造型科學生組成了「剪愛行動隊」，走入社區與機構，為弱勢族群、長輩及行動不便者提供免費剪髮與基礎造型服務。

近年嘉義市老年人口持續攀升，許多社區弱勢長輩因行動與交通不便很少外出，看似平凡的剪髮，對他們而言並不容易，於是東吳高職「剪愛行動隊」誕生，希望將課堂所學的剪髮、吹整與造型技巧回饋社會。

東吳高職學生已多年為社區及弱勢族群義剪，除了在嘉義市區的社區機構服務，也曾經到嘉義布袋、阿里山等偏鄉地區義剪，其中最令學生印象深刻的服務經驗是，在聖馬爾定醫院護理之家替病患理髮。

剪愛行動隊副團長蔡斯亦表示，有一位下半身癱瘓的病患，因為長期臥床，不便時常整理頭髮，在剪髮時需要調整床位、多位同學分工合作，一邊扶著頭、一邊修剪，其中比較難整理的後頭部，因病患長期臥床、髮流較亂，在理髮時也特別設計符合他需求的髮型。

蔡斯亦說，病患久未有機會進入髮廊，在剪髮時他不停落淚，一邊哽咽一邊感謝團隊幫忙，看到他感動落淚，自己內心也十分不捨，忍不住掉下眼淚，那次之後，只要有再到護理之家服務，就會主動幫這位病患整理頭髮。

正因團隊利他的初心，東吳高職「剪愛行動隊」行動理念與國泰公益集團長年深耕公益行動的精神契合，且國泰卓越獎助計畫也長期鼓勵青年學子關注社會議題，提出利他精神、有正向影響的提案，「剪愛行動隊」因此成功入選 2025年國泰卓越獎助計畫特色獎助類，成為青年注入改變社會的關鍵力量。

剪愛行動隊團長黃彥廷表示，「剪愛行動隊」初衷是希望將所學的美髮美容技術回饋社會大眾，透過剪髮傳遞愛心與幸福，在獎助金幫助下也邀請業師到校教學，同學們能學習更多現場服務經驗並提升美髮技術，對同學在社區服務時是一大幫助。

時尚造型科教師林淑婉表示，這項計畫是希望學生在「學以致用」的過程中建立自信，將所學技能化為行動幫助他人，不僅是提升技術與溝通實力的養成，更是傳遞幸福與喜悅。

剪髮 嘉義 東吳

延伸閱讀

桃園平鎮寒冬送暖活動 攜地方宮廟農曆年前關懷弱勢

豐原醫院暨醫療群健康防護網 醫院和診所合作守護社區

今年步入超高齡社會 衛福部朴子醫院動土興建住宿式長照機構提升服務

國泰投顧：歐股折價34% 資訊科技、工業、奢侈品獲利可期

相關新聞

看見幸福台灣／「幸福城市第3站」嘉市 宜居城市 深獲肯定

嘉義市已連六年穩居幸福城市前段班，可說是幸福常勝軍。嘉義城市意象為「桃喜」，靈感來自嘉義古稱「桃城」，象徵喜悅、熱情與祝...

看見幸福台灣／嘉義市長黃敏惠 有感施政 創造幸福

嘉義市在2025縣市幸福指數調查中再次交出亮眼成績單，在「地方政府施政滿意度」上蟬聯全國第一，滿意度高達81.2%，並在...

看見幸福台灣／國泰人壽協助剪愛行動隊 為弱勢免費剪髮

「學習美容美髮不只是為了一技之長，而是希望能將專業服務身邊有需要的人」，秉持這樣的精神，嘉義市東吳高職時尚造型科學生組成...

台南新營螺旋圓環啟用3周 地方抱怨車道變窄、動線不順

台南溪北市政中心新營區的新營圓環，上月19日改造成全台首座多車道螺旋圓環，然而啟用以來民眾抱怨動線不順，常出現車輛壓線，...

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

衛福部朴子醫院今天舉行六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮，基地位於廢置多年的六合國中舊址。縣長翁章梁表示，嘉義縣申請...

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。