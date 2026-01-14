看見幸福台灣／嘉義市長黃敏惠 有感施政 創造幸福

嘉義市在2025縣市幸福指數調查中再次交出亮眼成績單，在「地方政府施政滿意度」上蟬聯全國第一，滿意度高達81.2%，並在幸福城市評比中拿下全國第三。嘉義市長黃敏惠表示，「零負債×有感施政」就是嘉義市的幸福治理密碼。

黃敏惠指出，嘉市連續15年不舉債，是本島首座連七年維持公共債務「零負債」城市。面對國際關稅變動與風災等挑戰，市府團隊善用歲計賸餘，推出「振興經濟、強化民眾消費韌性普發現金」加碼方案，普發每位市民6,000元，挹注消費動能、活絡經濟，協助市民與產業穩健營生，幸福政策讓「市民很有感」。

黃敏惠強調，「幸福背後沒有奇蹟，只有長時間累積」，把辛苦轉化為幸福，是嘉義人光榮，再次證明小城市也能創造大能量。

回顧施政歷程，黃敏惠指出，七年前嘉市經濟陷入低潮，市府以「拚經濟」為首要目標，以永續為核心推動有感施政。2019年起，嘉市營利事業銷售額連六年創新高，2025年更有20項產業別營業額全面正成長，展現百工百業齊頭並進的強健體質；家庭可支配所得同步連六年成長，顯示民間經濟活力提升。

市府將設計思維導入城市治理，推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等政策，串聯街區、修復木屋，打造地方特色「老屋經濟」與「風格經濟」，活絡產業、創造就業機會，吸引青年返鄉創業，結合青創輔導與地方創生，促進場域再生與文旅創新。

因應極端氣候，系統化推動治水工程，從上游到下游、從箱涵到區域排水全面強化，將區域排水視為城市主動脈、里鄰水溝如同微血管，打通排水瓶頸、拓寬通洪斷面，持續建置雨水下水道、滯洪池與水撲滿，提升防洪量能與水資源運用，為城市打造更具韌性防災體質。

黃敏惠強調，「決定城市能不能向前行，不是風雨的大小，而是面對風雨態度。」市府透過跨局處協作，把挑戰轉化治理契機，從「經濟共榮、社會共創、環境共生」三大面向，逐步實現「全齡共享、世代宜居」城市願景。