看見幸福台灣／「幸福城市第3站」嘉市 宜居城市 深獲肯定

嘉義市已連六年穩居幸福城市前段班，可說是幸福常勝軍。嘉義城市意象為「桃喜」，靈感來自嘉義古稱「桃城」，象徵喜悅、熱情與祝福，傳達「桃（討）你歡喜、桃（討）自己歡喜」的精神，近年市府致力打造永續宜居城市，深獲肯定，連兩年在施政滿意度調查中奪得冠軍。

根據經濟日報2025年縣市幸福指數大調查，嘉義市奪下「地方政府施政滿意度」全國第一，滿意度高達81.2%，連兩年登上冠軍寶座。嘉義市幸福指數達65.43分，在全台20縣市中（不計金門、連江縣）排名第三。

嘉義市的正面消息集中在「幸福感」與「施政表現」，在全台縣市中脫穎而出，展現小城市能創造大能量。

在幸福座標上，嘉義市呈現「政府統計數據、民意調查結果」雙優。政府統計數據方面，嘉義市排名為全台第九，指數平均55.84分。八項指標中以「教育」表現最優異，15歲以上大專及以上學歷人口比率居全台第三；其次是「健康」，零歲平均餘命居全台第四。

在民意調查結果方面，嘉義市排名為全台第二，指數平均75.02分。在11項指標中，以「政府作為」表現最優，居全台第一；「環境品質」居全台第二；「居住條件」、「家庭經濟」、「健康狀況」居全台第三；「個人安全」則居全台第四；其他指標也大多在前段班。

嘉義市的幸福感展現在各個層面，打造「永續宜居」城市形象，從「旅途中順道一站」躍升為「專程造訪」的旅遊目的地。嘉義市長黃敏惠強調，施政必須與時俱進，全面平衡經濟發展、社會進步與環境保護，「幸福的背後沒有奇蹟，只有一步一腳印的累積。」

經濟發展方面，自2019年起，嘉義市營利事業銷售額連六年創新高，城市觀光持續發光發熱，2025年前三季旅遊人次突破2,300萬人次，文化路夜市人氣蟬聯全台第一，嘉義市立美術館穩居參觀人次全台之冠。嘉義市更是「管樂之都」，嘉義市國際管樂節今年邁入第33屆，共有來自十個國家、16組國際團隊與音樂家參與，各式演出超過90場。

嘉義市也大力推動文化保存、青年創業與老屋再生政策，也是全國首個市區公車100%汰換為國產低底盤電動車的城市，YouBike2.0啟用至今零失竊紀錄、周轉率居非六都之首。