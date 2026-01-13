活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

衛福部朴子醫院今天舉行六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮，基地位於廢置多年的六合國中舊址。縣長翁章梁表示，嘉義縣申請4案住宿型長照機構，未來全縣可提供601床服務，大幅提升縣內住宿式長照服務量能。

本案由縣府輔導、朴子醫院提出申請，重新規畫土地使用方式，成功活化閒置土地。院長曹承榮表示，工程獲衛福部長照司補助逾2億元，預計2028年5月正式啟用。一樓規畫為日間照顧中心提供40床，二樓為住宿式長照中心提供60床，合計100床服務量能。建地面積約6500平方公尺，除建築物外，其餘空間將保留作為活動場域及綠帶，營造舒適友善的生活環境。

曹承榮說，建築設計以「家」為核心概念，打造溫馨、安心的居住空間，讓長照大樓成為長者長期安居與療養的生活場所。

縣衛生局表示，公共化住宿式長照機構可確保收費合理、服務穩定，提供長者及身心障礙者更具品質與可負擔性的照護選擇，未來將醫療量能整合機構照護、醫療轉介、居家護理及安寧照護，建構醫療與長照無縫銜接模式。

翁章梁表示，嘉義縣申請共申請4案住宿型長照機構，包括衛福部3案（新港、灣橋、六腳）和嘉義縣衛生局1案（布袋），未來可提供601床服務，大幅提升縣內住宿式長照服務量能。

衛福部自2018年起推動獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫，目標在2027年前完成全國布建6500床。今天出席人員包括縣長翁章梁、衛福部醫福會副執行長王裕煒、長照司副司長吳希文、院長曹承榮及地方各級民意代表，共同見證嘉義縣公共化住宿式長照量能再度升級。