緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。緯承實業預計投入2億元，在園區建置食品原料加工廠及中南部物流中心據點，確保原料品質新鮮穩定。

1995年緯承實業總部設立於台北，跨國引進世界各地優質芝麻、黃豆及五穀雜糧。為提升產能並優化供應鏈品質，在縣府積極招商下，購入馬稠後後期約3583平方公尺土地，規畫總樓地板面積2930.25平方公尺的新廠。該廠除具備原料加工功能，更將轉型為中南部物流中心據點，確保食品原料的新鮮與穩定，展現對環境永續與技術創新的承諾。

談及返鄉設廠動機，董事長陳新發說，本身是嘉義子弟，緯承實業在太保已有近20年雜糧倉庫經驗。考量馬稠後園區地價實惠，且位處台中港與高雄港之間，運輸地理位置優越。在縣長翁章梁積極招商下感受到嘉義轉型的活力，尤其連台積電都宣布設廠，緯承更不能缺席，期望藉由參與家鄉繁榮，帶給地方發展與貢獻。

縣長翁章梁表示，嘉義縣是農業大縣，縣府致力將在地優質食材推廣至各式食品。緯承實業未來計畫採用嘉義農產品作為原料來源，讓農工元素結合，開發更多元產品。未來若企業能與農民進行契作，生產本土雜糧並加工，將是邁向現代化經營的重要里程碑。

翁章梁說，馬稠後產業園區後期目前已有96家廠商購地進駐，其中4家已生產營運，32家取得建照陸續興工。園區未來將結合嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心等，形成智慧農業、智慧載具與精準醫療等產業群聚，帶動嘉義產業結構轉型，實現農工大縣願景。