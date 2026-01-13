快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣招商再傳捷報，緯承實業馬稠後動土助攻農工大縣轉型，圖為動土典禮後合影。記者李宗祐／攝影
嘉縣招商再傳捷報，緯承實業馬稠後動土助攻農工大縣轉型，圖為動土典禮後合影。記者李宗祐／攝影

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。緯承實業預計投入2億元，在園區建置食品原料加工廠及中南部物流中心據點，確保原料品質新鮮穩定。

1995年緯承實業總部設立於台北，跨國引進世界各地優質芝麻、黃豆及五穀雜糧。為提升產能並優化供應鏈品質，在縣府積極招商下，購入馬稠後後期約3583平方公尺土地，規畫總樓地板面積2930.25平方公尺的新廠。該廠除具備原料加工功能，更將轉型為中南部物流中心據點，確保食品原料的新鮮與穩定，展現對環境永續與技術創新的承諾。

談及返鄉設廠動機，董事長陳新發說，本身是嘉義子弟，緯承實業在太保已有近20年雜糧倉庫經驗。考量馬稠後園區地價實惠，且位處台中港與高雄港之間，運輸地理位置優越。在縣長翁章梁積極招商下感受到嘉義轉型的活力，尤其連台積電都宣布設廠，緯承更不能缺席，期望藉由參與家鄉繁榮，帶給地方發展與貢獻。

縣長翁章梁表示，嘉義縣是農業大縣，縣府致力將在地優質食材推廣至各式食品。緯承實業未來計畫採用嘉義農產品作為原料來源，讓農工元素結合，開發更多元產品。未來若企業能與農民進行契作，生產本土雜糧並加工，將是邁向現代化經營的重要里程碑。

翁章梁說，馬稠後產業園區後期目前已有96家廠商購地進駐，其中4家已生產營運，32家取得建照陸續興工。園區未來將結合嘉義科學園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心等，形成智慧農業、智慧載具與精準醫療等產業群聚，帶動嘉義產業結構轉型，實現農工大縣願景。

嘉義縣長翁章梁祝賀緯承實業馬稠後廠動土 強化中南部食品供應鏈穩定度。記者李宗祐／攝影
嘉義縣長翁章梁祝賀緯承實業馬稠後廠動土 強化中南部食品供應鏈穩定度。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後動土助攻嘉縣農工大縣轉型。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後動土助攻嘉縣農工大縣轉型。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後後期新廠動土，投資2億元深耕嘉義食品原料市場。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後後期新廠動土，投資2億元深耕嘉義食品原料市場。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後廠動土，嘉義子弟陳新發返鄉投資2億元。記者李宗祐／攝影
緯承實業馬稠後廠動土，嘉義子弟陳新發返鄉投資2億元。記者李宗祐／攝影

嘉義 翁章梁 科學園區

延伸閱讀

民進黨嘉義縣長初選民調今晚登場 蔡易餘站路口掃街衝刺

嘉縣溪口曾氏洋樓修復開工 2780萬元重現百年家族與地方記憶

邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

民調前最後一搏！ 高雄新潮流對決英系備受關注

相關新聞

嘉義觀光震撼彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營

林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營...

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

衛福部朴子醫院今天舉行六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮，基地位於廢置多年的六合國中舊址。縣長翁章梁表示，嘉義縣申請...

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。...

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元打造休閒大樓，今天落成啟用，廟方表示，內有多間雅房、套房、雙人房、四人房型等，...

台南熊本直航促交流 熊本縣知事訪台南深化觀光產業合作

日本熊本縣知事木村敬一行於今天拜會台南市長黃偉哲，繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後，雙方均期盼藉由直飛...

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，台南市府與財團法人金融消費評議中心合作多年，除原先每月第2個周三由中心派員至永華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。