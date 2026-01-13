媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元打造休閒大樓，今天落成啟用，廟方表示，內有多間雅房、套房、雙人房、四人房型等，可容納逾500百多名遊客、香客留宿。縣府表示，讓遊客有地方留宿是推動觀光的最後一哩路，休閒大樓啟用對雲林海線觀光推動將是一大助力。

海清宮主委蘇金志今主持休閒大樓啟用典禮，縣長張麗善、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、國民黨立院總召傅崐萁、立法院長韓國瑜夫人李佳芬、前雲林縣長張榮味、立委張嘉郡、許宇甄等人出席與會。

海清宮休閒大樓有100多間房間，包括雅房、套房、雙人房、四人房、家庭房、平房等多種客房房型，依據房型不同，收費從一人400元到一間5千元不等，最多可同時容納556人入住。

蘇金志表示，時代在變化，民眾生活水準提高，香客大樓也要與時俱進，從環保、衛生等各種條件持續改善，嶄新的休閒大樓希望能讓全國信眾好好利用。

張嘉郡表示，該棟大樓不僅提供香客使用，年節時還可以讓返鄉遊子留宿，非常貼心，也可藉此讓遊客感受到海線風情

張麗善、陳璧君看到海清宮休閒大樓落成非常感動，陳璧君說，在海線終於有媲美星級飯店的香客大樓，觀光的最後一哩路就是要讓遊客有地方留宿，但光靠縣府做不到，海清宮斥資4億元打造休閒大樓，從硬體到內裝設計處處可以感覺到廟方的用心，相信未來對雲林海線觀光推動是一大助力。

縣府也持續推動三條崙海水浴場的風華再現計畫，並斥資1.37億元打造三條崙海洋生態園區，以海清宮為中心延伸至周邊植物園，營造台灣西部最美麗、永續的休閒場域。