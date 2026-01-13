快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元打造休閒大樓，今天落成啟用，廟方表示，內有多間雅房、套房、雙人房、四人房型等，可容納逾500百多名遊客、香客留宿。縣府表示，讓遊客有地方留宿是推動觀光的最後一哩路，休閒大樓啟用對雲林海線觀光推動將是一大助力。

海清宮主委蘇金志今主持休閒大樓啟用典禮，縣長張麗善、副縣長陳璧君、雲林縣議長黃凱、國民黨立院總召傅崐萁、立法院長韓國瑜夫人李佳芬、前雲林縣長張榮味、立委張嘉郡、許宇甄等人出席與會。

海清宮休閒大樓有100多間房間，包括雅房、套房、雙人房、四人房、家庭房、平房等多種客房房型，依據房型不同，收費從一人400元到一間5千元不等，最多可同時容納556人入住。

蘇金志表示，時代在變化，民眾生活水準提高，香客大樓也要與時俱進，從環保、衛生等各種條件持續改善，嶄新的休閒大樓希望能讓全國信眾好好利用。

張嘉郡表示，該棟大樓不僅提供香客使用，年節時還可以讓返鄉遊子留宿，非常貼心，也可藉此讓遊客感受到海線風情

張麗善、陳璧君看到海清宮休閒大樓落成非常感動，陳璧君說，在海線終於有媲美星級飯店的香客大樓，觀光的最後一哩路就是要讓遊客有地方留宿，但光靠縣府做不到，海清宮斥資4億元打造休閒大樓，從硬體到內裝設計處處可以感覺到廟方的用心，相信未來對雲林海線觀光推動是一大助力。

縣府也持續推動三條崙海水浴場的風華再現計畫，並斥資1.37億元打造三條崙海洋生態園區，以海清宮為中心延伸至周邊植物園，營造台灣西部最美麗、永續的休閒場域。

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影
雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元，打造媲美五星級飯店的休閒大樓，今天落成啟用。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善 張嘉郡 韓國瑜 李佳芬

延伸閱讀

影／台版嵐山陷火海逾30小時還在滅 最新畫面曝光

跨世代歌聲致敬永恆天后 雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會免費索票

斗六太平老街遊客破1650萬 雲林增2觀光據點拚年吸5千萬人

縣長前哨戰開打？劉建國、張嘉郡陪卓揆視察為這事隔空交鋒

相關新聞

嘉義觀光震撼彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營

林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營...

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

衛福部朴子醫院今天舉行六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮，基地位於廢置多年的六合國中舊址。縣長翁章梁表示，嘉義縣申請...

緯承實業馬稠後新廠動土 投資2億元打造中南部物流加工據點

嘉義縣馬稠後產業園區再傳喜訊，食品原料供應大廠緯承實業今天舉辦新建廠房動土典禮，縣長翁章梁、六腳鄉長黃鉦凱等人前往祝賀。...

媲美星級飯店 海清宮砸4億蓋「休閒大樓」 可容5百多人入住

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮包公祖廟斥資4億元打造休閒大樓，今天落成啟用，廟方表示，內有多間雅房、套房、雙人房、四人房型等，...

台南熊本直航促交流 熊本縣知事訪台南深化觀光產業合作

日本熊本縣知事木村敬一行於今天拜會台南市長黃偉哲，繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後，雙方均期盼藉由直飛...

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，台南市府與財團法人金融消費評議中心合作多年，除原先每月第2個周三由中心派員至永華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。