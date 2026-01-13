快訊

台南熊本直航促交流 熊本縣知事訪台南深化觀光產業合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府員工列隊歡迎日本熊本縣知事木村敬訪問團。圖／台南市政府提供
日本熊本縣知事木村敬一行於今天拜會台南市長黃偉哲，繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。

黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。

黃偉哲說，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席。

木村敬表示，他是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。

此外，今年是2016年熊本地震10周年，木村知事也感謝當初台南對熊本的支持與協助，並期待透過友好交流及合作，讓雙方的友誼長久地延續下去。

熊本縣位於日本九州中央，以熊本城、阿蘇火山及豐富自然景觀聞名，並擁有傳統祭典與農業特色。近年因半導體產業發展快速，成為日本重要科技產業聚落之一。

熊本縣與台南交流緊密，除了宇城地域（宇土市、宇城市、美里町）為本市友誼市外，該縣的甲佐町、菊池市也分別與本市安南區、東區締盟。

在觀光合作方面，宇土市加入了台南市推動的「景點門票互惠計畫」，台南市民目前持身分證或市民卡前往當地大太鼓收藏館、武家屋敷（舊高月邸）、宇土市網田燒の里資料館等景點均可享免費入館優惠。

木村敬知事致贈熊本熊領帶給市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與知事木村敬討論台南熊本加強交流事項。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲（右）致贈台南烏魚子禮盒給木村敬知事。圖／台南市政府提供
日本熊本縣知事木村敬一行於今天拜會台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
