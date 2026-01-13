快訊

防金融詐騙 台南市擴大金融消費諮詢、增設新營服務據點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市政府攜手金融消費評議中心，今年起新增民治市政中心服務據點，擴大服務溪北鄉親。圖／法制處提供
南市政府攜手金融消費評議中心，今年起新增民治市政中心服務據點，擴大服務溪北鄉親。圖／法制處提供

因應數位金融服務普及，金融消費詐騙頻傳，台南市府與財團法人金融消費評議中心合作多年，除原先每月第2個周三由中心派員至永華市政中心提供免費諮詢服務外，1月起新增民治市政中心服務據點，每月第4個周三上午10時30分至下午4時，民眾如有相關金融消費或投資理財等疑問，皆可於上開服務時間前來市府諮詢。

市長黃偉哲關心民眾的金融消費交易安全，指示法制處應協助提供專業的諮詢與服務，避免民眾落入投資陷阱或衍生相關金融商品消費爭議，損及自身權益。

法制處處長楊璿圓表示，財團法人金融消費評議中心是依據金融消費者保護法成立的爭議處理機構，熟悉相關金融消費爭議與處理程序，隨著金融商品多元化，涉及銀行、融資、保險、電子支付、證券及期貨等金融領域糾紛逐年增加，經由該中心於市府的臨櫃諮詢服務，民眾有金融消費的疑慮，可於服務時間臨櫃諮詢即時獲得專業正確的資訊，有助於預防或解決金融消費爭議，對於金融商品的交易消費常識提昇及權益維護皆大有裨益。

永華市政中心為每月第2個周三，民政市政中心為每月第4個周三，時間上午10時30分至下午4時，如不便至現場，也可撥打金融服務專線：1998或金融消費爭議免費服務專線：0800-789885、0800-869899，由該中心專責人員提供電話諮詢服務。

詐騙 理財 台南

