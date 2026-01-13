新加坡大胃王訪台南！Zermatt Neo狂吃30碗擔仔麵 黃偉哲探班打氣

快訊

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自台南市政府
照片取自台南市政府

在YouTube擁有348萬訂閱的新加坡網紅大胃王Zermatt Neo日前來台南取材，其中一站到訪米其林必比登推薦的「小公園擔仔麵」，台南市長黃偉哲特地前往探班，為他一次吃下30碗擔仔麵的挑戰加油打氣。同時也送上台南特產「卡蜜拉」哈密瓜、柚子果汁等伴手禮，邀請Zermatt除品嚐台南美食

黃偉哲市長表示，謝謝Zermatt Neo在台南拍攝美食之旅，透過各社群平台將台南小吃的獨特魅力介紹給新加坡遊客，吸引其粉絲前來台南旅遊，品嚐美食文化，也有助提升國際遊客來台南觀光的意願。而台南城市觀光近幾年連續獲得國際媒體好評，2024年獲CNN評選為全球最值得造訪的24個地點之一，英國國家地理旅遊雜誌也將台南列入2024年全球30個最酷景點榜單，2025年再獲英國「Time Out」雜誌列入亞洲最佳旅行地。

南市府表示，台南小吃聞名全台，深受各地遊客喜愛，本次Zermatt Neo體驗令人垂涎欲滴的美食文化旅遊，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓、擔仔麵等。其中擔仔麵拍攝地點是超過70年歷史的老字號麵店「小公園擔仔麵」，位於中西區西門路二段的圓環邊，其招牌「擔仔麵」沿用傳統方式烹調。

聚傳媒

美食 台南 新加坡 黃偉哲 榜單

