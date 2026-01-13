日本熊本縣知事拜會黃偉哲 雙方盼直航拓展多元領域

快訊

中央社／ 台南13日電
日本熊本縣知事木村敬（左）13日前往拜會台南市長黃偉哲（右），黃偉哲表示，台南和熊本都具備深厚歷史底蘊、豐富物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。圖／台南市政府提供（中央社）
日本熊本縣知事木村敬今天拜會台南市長黃偉哲，雙方期盼透過「台南-熊本」直航航線，拓展交通、產業與觀光等領域。

木村敬首度率團造訪台南市，黃偉哲指出，台南和熊本情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週2班往返直航班機已成為促進雙邊人才流動與觀光交流重要橋梁。

黃偉哲表示，台南和熊本都具備深厚歷史底蘊、豐富物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。

木村敬表示，台南豐富歷史文化及高科技發展，讓他印象深刻，直航班機縮短熊本和台南的距離，期待透過友好交流合作，讓雙方友誼延續下去。

市府說明，熊本縣位於日本九州中央，以熊本城、阿蘇火山及豐富自然景觀聞名，並擁有傳統祭典與農業特色；近年因半導體產業發展快速，成為日本重要科技產業聚落之一。

