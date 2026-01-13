新營圓環不義遺址標示完成 續辦推廣轉型正義

台南市政府文化局去年底完成「新營圓環」不義遺址標示設置，將於本月31日起推出「風裡的時間」推廣活動，持續以藝術教育，深化大眾對不義遺址及轉型正義議題認識。

文化局繼2024年於中西區湯德章紀念公園內設置「原民生綠園」首座不義遺址標示後，去年底「新營圓環」不義遺址標示設置是全市第二座。

文化局表示，新營圓環是台南重要人權歷史場址，1947年228事件爆發後，3月22日，經營嘉義客運的仕紳黃媽典，時任台南縣參議員、台南縣商會理事長，曾參與東石區228事件處理委員會，遭指稱糾眾叛亂、搶劫武器、發表叛逆言論，當局遂以「劫掠警察所武器、參與暴動」等理由逮捕。4月22日，在未經正當審判下，於新營圓環公開槍決。

在近年轉型正義政策推動，此處經促進轉型正義委員會於2021年審定並於2022年公告為不義遺址。文化局去年底於新營圓環旁第一銀行前方人行道鋪面上完成標示設置。

為促進社會對台灣轉型正義及人權歷史理解，文化局去年與在地藝術工作者李意婕合作辦理「踅入那個日常的所在」系列活動，以參與式走讀、講座與攝影工作坊等形式，帶領民眾在市街、故事與影像之間，重新探索地方的歷史，獲得熱烈迴響。

今年度接續企畫「風裡的時間」系列活動，以生活感官經驗為核心，規劃「圓環故事走讀」、「剪影創作工作坊」及「錄像短片映演暨映後座談會」等，邀請民眾以藝術參與方式，一起走入故事歷史脈絡，了解新營圓環周遭空間與記憶。

首場活動本月31日登場，安排「新營圓環故事走讀」，結合對歷史資料與田野訪談研究，帶領民眾走訪新營圓環周邊的日常街景，將往昔社會生活脈絡透過親身步行與現今疊合，以情境式敘事觸發更多公眾記憶與敘述。

另外，3月7日將推出「光影剪影創作工作坊」，由在地藝術家陳連翃老師帶領民眾以簡易的投影、剪影與構圖技法，以光影與身體為媒介，從生活物件、照片、地方故事等題材出發，述說歷史記憶。

3月28日則將在剛修復完成的百年日式老宅「新東舊時光」（新營區大同路78巷13號）舉辦「新營圓環短片映演及座談會」，邀請曾拍攝過人權影片的張永明導演及本次短片作者王稔誼，從影像工作者視角，分享他們透過影像紀錄來觀察地方的經驗與想法。