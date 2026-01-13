年吸百萬遊客難救財務缺口 檜意森活村營運團隊1月中旬退場

林業自然保育署阿里山林鐵及文資處今天表示，將於1月15日提前終止與檜意森活村營運契約。由於春節旅遊高峰將至，這座年均吸引逾百萬人次、位列嘉義地區前三名的熱門景點突然更換經營權，為地方觀光投下震撼彈。林鐵及文資處表示，營運商因財務危機積欠租金及罰金共893萬5925元，經多次限期改善未果，雙方協議解約。

檜意森活村自2013年起委託檜村公司營運，因過往績效良好，2024年3月才續約5年，原定合約至2029年。然而，檜村公司負責人因其他旅遊事業經營困難，產生財務危機，去年便有廠商在社群媒體反映遭積欠款項。此外，園區經營團隊頻繁變動，2024年7月推出的夜遊活動反應不佳，加上遊客反映商品售價偏高、內容缺乏新鮮感，經營早已出現隱憂。

檜村公司吳姓特助表示，檜村其實是有賺到錢，但是因為董事長投資其他地方的觀光產業，回收不如預期，才會逐漸造成財務危機，不得不止血，同意和林鐡文資處解約。

承租過攤位的張姓攤商表示，園區租金比外面高，只能將成本反應在商品售價。遊客則認為，園區除了日式建築與伴手禮外，缺乏深度內容。林鐵及文資處指出，目前公司仍欠繳年度租金及權利金893萬5925元，在多次溝通無效後，決定提前終止合作，確保文化資產的權益不受損害。

據林鐵及文資處統計檜村公司經營以來遊客數：2018年210萬4299人次、2019年212萬3663人次、2020年196萬0905人次、2021年122萬0509人次、2022年128萬1174人次、

2023年176萬0268人次、2024年164萬9635人次、2025年263萬4024人次。都有百萬人次的水準，可見得不是遊客數不到位，而是經營方式有待加強才能留住觀光財。