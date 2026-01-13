日本英雄IP「五獸者」台南新營演出 即日起對外售票

日本英雄IP「五獸者」本月23日晚間將在台南新營文化中心演出，劇情融入台灣在地文化，現場將邀請觀眾應援強化互動效果，即日起對外售票中。

新營文化中心指出， 象徵「勇氣、分析、信念、成長與團結」的五位戰士─「五獸者」，首度於台灣舞台正式集結，結合「動作 × 聲光 × 熱血」，呈現最具臨場感的演出。

全劇以高強度節奏打造，融合震撼舞台特效、極具張力戰鬥編舞、全新原創劇情與獨家登場「災厄」角色。

新營文化中心說，日本英雄IP「五獸者」，由日本東映原班團隊全程監修及演出，從角色造型、戰鬥設計、音樂與燈光配置到投影特效與視覺舞台設計，全面復刻超級戰隊的經典精神。觀眾將能在劇場中零距離見證變身瞬間的光影特效、格鬥能量與爆發現場這不只是演出，而是一場「與英雄共同呼吸」的沉浸式儀式。

而從1975年的《秘密戰隊五連者》到今日，《超級戰隊》已走過半個世紀，《第一戰隊 五獸者》不只是延續，更是傳承。劇情融入台灣在地文化，讓新舊粉絲感受英雄的熱血與正義精神。更多精彩活動可至臉書搜尋「新營文化中心」或「童歡藝術」。

相關演出資訊如下：

演出名稱: 東映株式会社《第一戰隊 五獸者》舞台劇

演出時間：2026年1月23日（五）19:30

地點：新營文化中心演藝廳