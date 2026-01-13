這地方從未綠色執政 69歲前立委再披戰袍挑戰不可能的任務

前立委尹令瑛今獲民進黨縣議員張維崢、蔡岳儒等人公開推薦，力挺她爭取黨內提名角逐斗六市長。尹令瑛表示，這是不可能的任務，但她力拚將不可能化為可能，並為斗六帶來改變的機會。斗六市向來被視為藍營「鋼鐵堡壘」，從未有綠色執政，尹令瑛參選消息一出，在地方政壇引發高度關注。

尹令瑛今在張維崢、蔡岳儒等人公開推薦下，宣布挑戰下屆斗六市長選舉。她今年69歲，曾任林內鄉湖本村長、縣議員、立委等職，曾加入台聯黨，後已成為民進黨終身黨員，近年雖未擔任公職，但仍在產業界及地方耕耘。

張維崢表示，斗六正處於城市轉型的關鍵時刻，亟需具備「中央級視野」的領航者，他指出，尹令瑛曾任立法委員，熟稔政策法規與中央預算運作，能有效為地方爭取資源，是不二人選，斗六市長年由藍營執政，是民進黨在雲林最難攻克的版圖，尹令瑛勇於承擔，希望能為雲林帶來希望。

蔡岳儒回憶初入政壇時，即對政壇前輩尹令瑛的高行動力印象深刻，斗六需要的是一位具備強大執行力與溝通協調能力的市長，相信以尹令瑛在立法院期間展現理性問政與跨界整合的能力，能凝聚地方共識，絕對是斗六市最好的市長人選，希望可以獲得黨內提名，為民進黨搶下斗六市長。

尹令瑛表示，斗六市是她多年來的生活圈，她時刻關注，但斗六市從未有綠營執政，外界可能認為她參選斗六市長是不可能的任務「mission impossible」，但impossible拆開來，就是「我是可能的」，她認為這是一個挑戰，也是一個改變的機會，會力拚將不可能變成可能。

她強調，斗六市作為雲林的政經中心，不應長期淪為單一派系的封地，希望讓斗六有民主的火種，有機會讓斗六更進步、更好，讓斗六舊城能夠翻轉，營造一個宜居的幸福城，也希望能跟斗六市民能夠共同來治理這個城市。

前立委蘇治芬在臉書發文表示，她得知尹令瑛決定爭取民進黨提名參加斗六市長選舉時，覺得這是場「不可能的任務」，但她相信尹伶瑛的能力，也相信「以母親的生命嗅覺，她的參選可以喚起為人母的責任，共同守護這片土地」。