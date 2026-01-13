南市啟動春安聯合稽查 黃偉哲：保障勞工職場安全優於所有工作

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
農曆春節即將來臨，為避免事業單位因歲修或趕工而疏忽職場安全，台南市政府今天辦理「大台南春安聯合檢查」，將強力督促事業單位落實各項職業安全衛生防災作為，並採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施，以維護勞工職安。

聯合檢查及安全觀摩儀式上午在志鋼金屬股份有限公司啟動，市長黃偉哲表示，年關將至，各行業勞工朋友忙於加班趕工更加辛苦，企業主應提供安全無虞的職場環境，尤其高風險產業，更應留意維護安全。督促事業單位把「職場安全衛生」放在所有工作的最前面，期許在全力拚經濟之前，先把安全防護做好，降低職場危害風險，惟有安全健康的勞工，才能讓企業穩健前行。

他也提醒，歲末年終之際尾牙等聚會倍增，台南每年因交通事故而受傷甚至不幸罹難達上百人，民眾出門在外務必遵守交通規則，切勿酒駕並注意安全，才能快樂出門、平安返家。

勞工局指出，金屬加工、機械製造，是推動台南產業發展的重要力量，但同時也是高風險產業型態，由於機械設備製程連續、勞力作業密集，若未確實進行危害辨識與風險評估，易發生捲夾、穿刺、感電，以及火災爆炸等複合型危害事故，尤其在歲末年初趕工、歲修及復工階段，作業頻繁且型態變化大，更易因疏忽作業安全而產生危險。

勞工局說，春安聯合檢查不僅要提醒各事業單位上緊發條，落實安全衛生自主管理，同時觀摩志鋼金屬設備防護裝置與作業流程管控，學習如何針對高風險設備導入多層次防護設計，並將危害辨識與風險評估納入日常管理流程，大幅降低事故發生風險。

勞工局長王鑫基強調，春安聯合檢查不是為了處分，而是透過入廠檢視與安全觀摩，協助事業單位強化職場安全衛生，也讓好的做法能被學習。

台南市啟動春安聯合稽查，採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施。圖／台南市政府提供
台南市啟動春安聯合稽查，採取預防過勞、夜間工作及職場不法侵害等相關措施。圖／台南市政府提供

