嘉義觀光震憾彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營

林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」。林鐵及文資處表示，檜村公司續約不滿5年即因負責人其餘事業財務問題造成經營困境，自1月16日起將收回經營權自行管理，並派員與園區店家洽談換約，強調園區服務不中斷。由於新年與農曆春節係國內旅遊高峰，嘉義熱門景點檜意森活村在此時更換經營權，為地方觀光投下震撼彈。

檜意森活村於2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年，預計於2029年2月28日屆期。惟因檜村公司負責人其他之旅遊事業經營困難，造成財務問題。

林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。嗣檜村公司負責人主動於今年1月12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。雙方最終協議提前解約，力求在春節旺季前穩定局勢。