聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義觀光震憾彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營
林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」。林鐵及文資處表示，檜村公司續約不滿5年即因負責人其餘事業財務問題造成經營困境，自1月16日起將收回經營權自行管理，並派員與園區店家洽談換約，強調園區服務不中斷。由於新年與農曆春節係國內旅遊高峰，嘉義熱門景點檜意森活村在此時更換經營權，為地方觀光投下震撼彈。
檜意森活村於2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年，預計於2029年2月28日屆期。惟因檜村公司負責人其他之旅遊事業經營困難，造成財務問題。
林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。嗣檜村公司負責人主動於今年1月12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。雙方最終協議提前解約，力求在春節旺季前穩定局勢。
林鐵及文資處表示，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並從今天起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。至檜村公司所積欠之費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家之債務問題。林鐵及文資處已於2025年6月啟動檜村新促參案之前置作業，完成招商作業前，將先行依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村，持續促進嘉義地區之觀光發展。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言