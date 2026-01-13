快訊

嘉義觀光震憾彈！檜意森活村營運不善 林鐵及文資處16日收回經營

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
林鐵及文資處收回檜村自行管理，強調園區服務不中斷店家續營業。圖／阿里山林鐵及文資處提供
林鐵及文資處收回檜村自行管理，強調園區服務不中斷店家續營業。圖／阿里山林鐵及文資處提供

林業保育署阿里山林鐵及文資處宣布今年1月12日與檜意森活村公司協議，1月15日終止「嘉義市檜意森活村營運移轉案繼續委託營運契約」。林鐵及文資處表示，檜村公司續約不滿5年即因負責人其餘事業財務問題造成經營困境，自1月16日起將收回經營權自行管理，並派員與園區店家洽談換約，強調園區服務不中斷。由於新年與農曆春節係國內旅遊高峰，嘉義熱門景點檜意森活村在此時更換經營權，為地方觀光投下震撼彈。

檜意森活村於2013年依據促參法採OT方式委託檜村公司營運，因營運績效符合契約優先定約規定，林鐵及文資處於2024年3月1日與檜村公司續約5年，預計於2029年2月28日屆期。惟因檜村公司負責人其他之旅遊事業經營困難，造成財務問題。

林鐵及文資處多次函限檜村公司改善，並限於1月15日前繳清積欠之租金、權利金及逾期罰金等，逾期將依規終止契約。嗣檜村公司負責人主動於今年1月12日與林鐵及文資處協議，由林鐵及文資處於1月15日終止契約，自1月16日起收回經營權自行管理。雙方最終協議提前解約，力求在春節旺季前穩定局勢。

林鐵及文資處表示，收回檜意森活村經營權後，將留用檜村公司部分現場管理人員，並從今天起派員逐一與既有店家說明討論換約繼續營業事宜，維持園區正常營運，園區服務不中斷。至檜村公司所積欠之費用仍將依法追償，並要求負責人儘速解決與店家之債務問題。林鐵及文資處已於2025年6月啟動檜村新促參案之前置作業，完成招商作業前，將先行依國有財產法規定辦理公開標租，期能引入新業者接手營運檜意森活村，持續促進嘉義地區之觀光發展。

續約不滿5年爆經營危機，林鐵及文資處收回檜村經營權。圖／阿里山林鐵及文資處提供
續約不滿5年爆經營危機，林鐵及文資處收回檜村經營權。圖／阿里山林鐵及文資處提供
春節旅遊高峰前投震憾彈，嘉義熱門景點檜意森活村16日由官方收回。圖／阿里山林鐵及文資處提供
春節旅遊高峰前投震憾彈，嘉義熱門景點檜意森活村16日由官方收回。圖／阿里山林鐵及文資處提供

檜意森活村 嘉義 財務

