駐印度公使謝柏輝猝逝 林佳龍赴台南老家致哀頒贈獎章

駐印度副代表謝柏輝去年末執行公務時因身體不適猝然辭世，得年52歲，外交部長林佳龍昨率亞東太平洋司長林昭宏至謝柏輝台南老家慰問致哀，並頒發楷模獎章、外交獎章、二等服務獎章給家屬，以感念他畢生對台灣外交的付出與貢獻。

台南黃偉哲也深表悼念表示，謝柏輝公使的離世，不僅讓台南痛失一位傑出子弟，更是台灣外交界的巨大損失。

林佳龍也在臉書哀悼，謝柏輝是專業且傑出的外交官，曾兩度派駐越南，歷任亞太司副司長、台日關係協會副秘書長等要職，是外交部倚重的東南亞、南亞人才。

林佳龍提到與謝爸爸促膝長談了許久。謝爸爸談起謝公使的求學歷程，從台南一中、台灣大學，到英國倫敦政經學院留學，後來考取外交特考，成績始終名列前茅。

謝爸爸也拿出一份珍藏多年的越南報紙。報導中，謝公使以「台灣外交官」身分受訪，卻因此遭到中國打壓，甚至連未售出的報紙都被要求回收。謝爸爸看著那份報紙，臉上有滿滿的驕傲，卻也藏著深深的不捨。他說，當年曾擔心兒子受訪太「高調」，恐怕引來更高強度的打壓，甚至危及人身安全。

但不論在越南或印度，謝公使從不畏懼。他一次又一次接受媒體訪問，勇敢說出台灣的主張，維護國家的尊嚴與立場，令人十分欽佩。

除了精通英文外，謝公使為了拉近與駐在國政要及各界友人的距離。他常在公餘之時投入學習，先後精進日文與越南文；到任印度後，也持續學習官方語言之一的印地文。這份好學不倦、從不鬆懈的精神，讓人看見他把外交當作一生志業的熱情，也彰顯台灣以真誠與努力，積極與世界做朋友的誠意與決心。

謝柏輝還有一項令人印象深刻的長才：他從年輕時就彈得一手好琴。在駐印度代表處舉辦的國慶酒會上，他的演奏驚豔四座，至今仍讓人難忘。

謝爸爸說，他一路努力精進琴藝，並在不少國際場合小露身手，用音樂拉近與各國外交官的距離、打開話題；再加上優秀的高爾夫球球技，讓他建立極好的人緣，也為台灣累積許多珍貴的友誼與支持。

台灣能在短時間內順利推動於印度孟買設立辦事處，謝公使居中協調、四方奔走的努力，以及他長年耕耘的人脈與信任，功不可沒。

林佳龍肯定謝公使是外交的典範。他和許多駐外同仁一樣，在外交戰場第一線承受中國無止盡的打壓，卻依然保持專業，以創意與樂觀的態度，一步一步為台灣打開外交空間。

外交官在海外的生活從來不容易。許多駐在國的生活環境、醫療資源皆遠不如台灣。謝公使的生命雖然戛然而止，讓人心痛不捨，但他把最熱愛的歲月留在外交的道路上，也把最堅定的信念留給了我們。