嘉科二期開發 環評初審通過

因應AI市場快速發展，南科園區嘉義園區在嘉縣太保市台糖土地開發2期基地，面積約89.58公頃，環境部昨進行該計畫第2次環評初審，環委要求應重新釐清各空氣汙染源的來源、加乘影響，以及評估布設紅外線自動相機，掌握保育類動物活動情形，最後決議通過並送環評大會審查。

南科管理局長鄭秀絨說，AI晶片的最終產品要投入市場，就須有先進封裝技術，因此嘉科2期主要將發展先進封裝技術，可創造工作機會約3500個，年產值高達2100億，目標農曆年前通過環評大會審查。

嘉縣府表示，此案仍屬環境部審查階段，對於環評委員提出應強化環境監測及保育措施等方向，縣府原則支持，也會配合中央環評程序持續參與，待後續計畫內容更明確後，縣府會與南科管理局合作，共同為地方環境開發及保育做努力。

有環評委員昨在會中表示，開發單位仍應重新檢核空氣汙染物排放增量評估的合理性及正確性，並釐清各汙染源，例如PM10、PM2.5、臭氧等來源及加乘影響，並研提具體有效的減量及抵換措施，另也應重新檢核施工及營運期間的用水量規畫合理性。

另有環委認為，開發單位應研提具體生態改善、外來種動植物管理作業程序及棲地營造計畫，並評估布設紅外線自動相機，以掌握保育類動物活動情形。全本案經環委討論後，要求開發單位應針對前述建議強化具體作為，決議修正通過。