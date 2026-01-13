聽新聞
嘉義溪口曾氏洋樓 修復開工

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」昨天動工修復，圖為樓頂有座展翅翱翔老鷹泥塑，可見當時曾氏家族顯赫。記者李宗祐／攝影
近百年歷史的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」，縣府獲核定以2780萬元展開修復，縣長翁章梁昨天主持開工，工期730天，將依原材料、原工法，把溪口的歷史風華完整呈現；曾家後代說，希望重修開放後為地方帶來活力。

曾氏家族從清代至日治時期皆為溪口地方重要人士，第13代曾老彭曾任台南州嘉義廳保正，第14代曾長耗資約30多甲地興建洋樓，第15代曾振擔任過溪口鄉第2、4屆鄉長。

「溪口曾氏洋樓」房屋背後的屋廊可窺看出融合閩、和、洋建築特色建築。記者李宗祐／攝影
縣府表示，曾氏洋樓建於日治昭和5年（1930年），外觀具巴洛克風格，內部保留穿鬪式屋架、木構屏壁與精緻門窗樓梯工法，融合閩、和、洋建築特色，為具代表性的日式洋樓建築，而宅內彩繪壁畫筆法細膩，是當時典型作法，兼具歷史、藝術與建築研究價值。

翁章梁與曾氏家族後代等人共同出席開工典禮，翁說，屋簷題字「晴耕雨讀」呈現農業社會情景與家訓精神，中央入口門額「檻外雲山」提醒後人不自滿、放眼更廣闊世界，從建築細節就能看出曾家先人的智慧與氣魄，要讓洋樓成為文化傳承與地方教育的重要基地。

曾家後人80歲曾肇欣表示，小時候到現在溪口鄉發展停滯，「快車不到、慢車不停」、「沒火車、沒公車」希望洋樓重修開放後能帶動地方觀光。

嘉縣文化觀光局表示，曾氏洋樓2018年公告指定為縣定古蹟，去年文化部核定總經費2780萬元，中央補助85%、縣府自籌15%，修復工程將針對屋架、牆體、牆面裝飾、樓梯等進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪等。

嘉義 翁章梁

