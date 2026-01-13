辦送養會 動保團體、新化區長槓上

動保團體前天在台南新化老街武德殿廣場前的和平街旁辦愛心送養會，並義賣二手物品以支付流浪貓狗醫療費，新化區長李義隆到場指責占據到人行道、破壞景觀，不允許再辦活動，令動保志工痛批耍官威；有議員表示，要幫忙協調。

新化區公所表示，武德殿、公會堂、楊逵文學紀念館為新化重要的在地文化門面，考量借用場地辦理認養活動適宜性，須兼顧公共空間使用與整體環境維護，將邀相關單位共同研議未來租用規則，兼顧各方需求。

主辦單位台南毛孩子家園協會的志工不滿說，合法申請辦義賣會多年，過去的區長都沒意見，他們也沒有接到附近民眾反映，且申請時沒有寫在「廣場」，一旁路口、消防栓旁還有占用路面的臨時攤販，但公所未去驅趕，「不就很明白的在找麻煩嗎？」

「完全違反規定、沒辦法認同！」李義隆表示，該送養活動擺設已經占據到人行道，完全阻礙行人通行，且現場有販賣物品商業行為，昨天還有人來賣小番茄，甚至旁邊機車亂停，出現種種脫序行為，相信公道自在人心。

新化區公所在臉書粉專貼出聲明，許多網友抨擊「武德殿附近所有賣吃的、賣紀念品、賣遊戲攤位是否也要一視同仁統統請走？」「公所應事前協調、現場引導，而不是事後發文把責任全推給送養團體」。

市議員李偉智說，有可能是現場溝通出問題，會再了解全盤後與雙方協調看如何解決；市議員余祝青說，不反對送養，但申請團體應遵照規範、才不會造成公部門困擾。