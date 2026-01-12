嘉市消防節祈福宣導 宣布啟動消安補助四箭
嘉義市消防局今天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行消防節祈福暨公益捐血，消防局長郭立昌、副局長李宗儒帶領60名警義消、志工夥伴及城隍廟董監事團隊參與，祈求城市安定、同仁執勤順遂。郭立昌並於現場宣布「消安補助四箭」政策，編列約1000萬元預算，強化市民居家安全。
郭立昌表示，市府今年推出的四項消安補助，包含老舊集合住宅消防設備修繕補助、住宅用火災警報器、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助。嘉義市是全台第二個推動集合住宅修繕補助的縣市，且補助金額優於首推的新竹市。2005年12月31日前取得使照的6層樓以上集合住宅，市府補助維修總金額的40%，每案最高25萬元。
此外，針對生活或避難弱勢族群及高風險住宅，市府提供「外掛式瓦斯爐自動關閉器」全額補助，降低烹飪不慎引發火災的風險；對於安裝不當的燃氣熱水器與尚未設置火警自動警報設備的住所，也分別提供遷移更換及住警器安裝補助，從源頭預防中毒與火災。
副局長李宗儒說，嘉邑城隍廟長年守護嘉城，是市民重要信仰中心，透過團體祈福儀式，祈願所有打火弟兄姊妹出勤平安、任務圓滿。活動同時結合邁入第10年的公益捐血，目標約300人次，現場祈福祭品也全數捐贈予城隍廟慈善會，將信仰力量轉化為實質善行。
在防災量能提升方面，消防局同步推動「防災士培訓」課程，目前已完成1400多人次培訓。市府今年將在東、西區公所成立防災協作中心，輔導區公所於災害時啟動收容安置，並結合NGO團體與防災士力量，公私協力投入防災作業，共同打造安全宜居的永續城市。
