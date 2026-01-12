快訊

輔仁大學教室驚傳火警濃煙竄天 新北60名消防員馳援灌救

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

北港媽祖盃全國桌球賽22日新北開打 媽祖將駐駕加持

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南二分開打，首場在新北板樹體育館開賽，北港媽祖前往駐駕加持，場面盛大。圖／主辦單位提供
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南二分開打，首場在新北板樹體育館開賽，北港媽祖前往駐駕加持，場面盛大。圖／主辦單位提供

雲林縣北港朝天宮媽祖盃全國桌球錦標賽北中南分區初賽於1日22日起開賽，8月才在北港總決賽，朝天宮今天舉辦賽前祈福會，祈求賽事順利。北港媽祖也將於分區開賽的當天駐駕新北市板樹體育館，因逢年節，另一尊媽祖也同步駐駕台北市貿中心年貨大展，歡迎民眾前往觀賽、參拜。

北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，2023年更舉辦全國桌球大賽，今年進入第4屆主題為「超越」， 象徵選手突破自我、追逐夢想的精神，吸引來自全國4400名桌球好手參賽。

為不讓選手長途奔波參賽，主辦單位分北中南區先行初賽，各區賽程分別為，北區1月22至29日新北板樹體育館、中區2月5至7日台中靜宜大學、南區2月10至12日高雄鳳山體育館，三區完賽後於8月15日在北港總決賽。

朝天宮今天由董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、雲林縣桌球委員會主委林深、高雄市府運動發展局主秘林建良等人團拜祈福。張麗善表示，媽祖盃桌球大賽透過公平公正競賽機制，為台灣發現並培育更多優秀的桌球人才，別具意義。

由於高雄市也希望媽祖前往駐駕，今天也由蔡咏鍀在祈福會擲筊請示媽祖，結果未獲允杯。蔡咏鍀表示，「媽祖盃」各項運動比賽是呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、一路走來秉持「以信仰守護、用運動培育」的初心，讓更多孩子有機會站上舞台，今年「超越」主題，希望選手力求突破，人生道路也超越自我。

今年賽事一大亮點，為全台首創結合「媽祖運動出巡」，北港媽祖將於1月22日，駐駕新北市板樹體育館安座祈福，為選手加持。當天另一尊媽祖也將同步起駕前往世貿中心的年貨大展駐駕5天，歡迎民眾前往觀賽並參拜，祈求新年平安順利。

北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南二分開打，首場在新北板樹體育館開賽，北港媽祖前往駐駕加持並開放參拜。圖／主辦單位提供
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南二分開打，首場在新北板樹體育館開賽，北港媽祖前往駐駕加持並開放參拜。圖／主辦單位提供
高雄賽區也希望媽祖前往駐駕，經朝天宮董事長蔡咏鍀擲筊請示媽祖未獲允杯。記者蔡維斌／攝影
高雄賽區也希望媽祖前往駐駕，經朝天宮董事長蔡咏鍀擲筊請示媽祖未獲允杯。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，進行團拜祈求賽事順利。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，進行團拜祈求賽事順利。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，進行團拜祈求賽事順利。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，進行團拜祈求賽事順利。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，並為球賽小物祈福。記者蔡維斌／攝影
北港朝天宮媽祖盃全國桌球賽本月22日起分北中南三區開打，今天由朝天宮董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，並為球賽小物祈福。記者蔡維斌／攝影

北港朝天宮 媽祖 體育館

延伸閱讀

桌球／北港媽祖盃邁入第四屆主題揭幕 12日賽前全台首創運動出巡

美國美東中文學校協會學生組團 首度跨海抵台展開媽祖深度之旅

全台最高大安媽祖雕像今上梁 歷經13年宣告今年第三季竣工

北港顏思齊圓環元宵燈區恐受施工影響？ 雲林縣府：如常舉行

相關新聞

少子化再創新低 南市藍營議員疾呼中央推整套完整解方

國內新生兒總數再創歷史新低，釀成國安危機更迫切，南市藍營議員蔡育輝等人今中午開記者會，疾呼中央應打造一整套完整少子化解方...

南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

台南市政府向水利署爭取自來水延管工程補助，今年獲6案近3000萬元，包括楠西梅嶺風景區等將在今年底全部完工，解決民眾飲水...

北港媽祖盃全國桌球賽22日新北開打 媽祖將駐駕加持

雲林縣北港朝天宮媽祖盃全國桌球錦標賽北中南分區初賽於1日22日起開賽，8月才在北港總決賽，朝天宮今天舉辦賽前祈福會，祈求...

嘉市消防節祈福宣導 宣布啟動消安補助四箭

嘉義市消防局今天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行消防節祈福暨公益捐血，消防局長郭立昌、副局長李宗儒帶領60名警義消、志工夥伴及城...

跨世代歌聲致敬永恆天后 雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會免費索票

雲林縣政府緬懷雲林出生的國際巨星鄧麗君，將在1月24日晚間7時在雲林表演廳舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」，邀請跨...

動保團體台南新化辦送養會 卻因活動地點與內容和區公所各說各話

台南毛孩子家園協會昨天在新化老街旁「武德殿」舉辦「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。不料區長李義隆到場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。