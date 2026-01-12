北港媽祖盃全國桌球賽22日新北開打 媽祖將駐駕加持

雲林縣北港朝天宮媽祖盃全國桌球錦標賽北中南分區初賽於1日22日起開賽，8月才在北港總決賽，朝天宮今天舉辦賽前祈福會，祈求賽事順利。北港媽祖也將於分區開賽的當天駐駕新北市板樹體育館，因逢年節，另一尊媽祖也同步駐駕台北市貿中心年貨大展，歡迎民眾前往觀賽、參拜。

北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，2023年更舉辦全國桌球大賽，今年進入第4屆主題為「超越」， 象徵選手突破自我、追逐夢想的精神，吸引來自全國4400名桌球好手參賽。

為不讓選手長途奔波參賽，主辦單位分北中南區先行初賽，各區賽程分別為，北區1月22至29日新北板樹體育館、中區2月5至7日台中靜宜大學、南區2月10至12日高雄鳳山體育館，三區完賽後於8月15日在北港總決賽。

朝天宮今天由董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、雲林縣桌球委員會主委林深、高雄市府運動發展局主秘林建良等人團拜祈福。張麗善表示，媽祖盃桌球大賽透過公平公正競賽機制，為台灣發現並培育更多優秀的桌球人才，別具意義。

由於高雄市也希望媽祖前往駐駕，今天也由蔡咏鍀在祈福會擲筊請示媽祖，結果未獲允杯。蔡咏鍀表示，「媽祖盃」各項運動比賽是呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、一路走來秉持「以信仰守護、用運動培育」的初心，讓更多孩子有機會站上舞台，今年「超越」主題，希望選手力求突破，人生道路也超越自我。