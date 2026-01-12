北港媽祖盃全國桌球賽22日新北開打 媽祖將駐駕加持
雲林縣北港朝天宮媽祖盃全國桌球錦標賽北中南分區初賽於1日22日起開賽，8月才在北港總決賽，朝天宮今天舉辦賽前祈福會，祈求賽事順利。北港媽祖也將於分區開賽的當天駐駕新北市板樹體育館，因逢年節，另一尊媽祖也同步駐駕台北市貿中心年貨大展，歡迎民眾前往觀賽、參拜。
北港朝天宮繼開辦全國媽祖盃排球賽、馬拉松等大型體育賽事，2023年更舉辦全國桌球大賽，今年進入第4屆主題為「超越」， 象徵選手突破自我、追逐夢想的精神，吸引來自全國4400名桌球好手參賽。
為不讓選手長途奔波參賽，主辦單位分北中南區先行初賽，各區賽程分別為，北區1月22至29日新北板樹體育館、中區2月5至7日台中靜宜大學、南區2月10至12日高雄鳳山體育館，三區完賽後於8月15日在北港總決賽。
朝天宮今天由董事長蔡咏鍀主持賽前祈福會，雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、雲林縣桌球委員會主委林深、高雄市府運動發展局主秘林建良等人團拜祈福。張麗善表示，媽祖盃桌球大賽透過公平公正競賽機制，為台灣發現並培育更多優秀的桌球人才，別具意義。
由於高雄市也希望媽祖前往駐駕，今天也由蔡咏鍀在祈福會擲筊請示媽祖，結果未獲允杯。蔡咏鍀表示，「媽祖盃」各項運動比賽是呼應宣揚媽祖文化精神，不分年紀、一路走來秉持「以信仰守護、用運動培育」的初心，讓更多孩子有機會站上舞台，今年「超越」主題，希望選手力求突破，人生道路也超越自我。
今年賽事一大亮點，為全台首創結合「媽祖運動出巡」，北港媽祖將於1月22日，駐駕新北市板樹體育館安座祈福，為選手加持。當天另一尊媽祖也將同步起駕前往世貿中心的年貨大展駐駕5天，歡迎民眾前往觀賽並參拜，祈求新年平安順利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言