南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南楠西梅嶺延管工程涉及國有地撥用及山地施工，工程艱鉅。記者謝進盛／翻攝
台南楠西梅嶺延管工程涉及國有地撥用及山地施工，工程艱鉅。記者謝進盛／翻攝

台南市政府向水利署爭取自來水延管工程補助，今年獲6案近3000萬元，包括楠西梅嶺風景區等將在今年底全部完工，解決民眾飲水問題。

經發局今天開記者會表示，115年度經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」延管工程評比，南市楠西區照興里及灣丘里北勢仔等6案供水延管工程獲核定，總工程經費2950萬元，改善楠西、南化、新化、善化及安定區等5行政區用水，預定今年底前完工。

經發局指出，南市自來水供水普及率99.06%，部分山區因自來水工程設置加壓站及配水池相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法房屋使用執照，致無法順利獲水利署核定施作。

為改善山區用水問題，市府主動爭取中央經費並協調需求土地，已陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題，今年度再順利爭取1440萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，全線12公里，共設置19座配水池及15座加壓站，預計今年12月前完工通水，完成梅嶺風景區全線供水。

經發局長張婷媛表示，經統計，2019年至今南市共爭取自來水延管工程經費達4.9億元，施作113案供水延管工程，受益戶數870戶。

南市經發局持續與自來水公司合作爭取補助以推動無自來水地區延管工程，解決民眾用水問題。記者謝進盛／翻攝
南市經發局持續與自來水公司合作爭取補助以推動無自來水地區延管工程，解決民眾用水問題。記者謝進盛／翻攝

