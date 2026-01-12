南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工
台南市政府向水利署爭取自來水延管工程補助，今年獲6案近3000萬元，包括楠西梅嶺風景區等將在今年底全部完工，解決民眾飲水問題。
經發局今天開記者會表示，115年度經濟部水利署「無自來水地區供水改善計畫」延管工程評比，南市楠西區照興里及灣丘里北勢仔等6案供水延管工程獲核定，總工程經費2950萬元，改善楠西、南化、新化、善化及安定區等5行政區用水，預定今年底前完工。
經發局指出，南市自來水供水普及率99.06%，部分山區因自來水工程設置加壓站及配水池相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法房屋使用執照，致無法順利獲水利署核定施作。
為改善山區用水問題，市府主動爭取中央經費並協調需求土地，已陸續解決部分偏遠山區自來水延管問題，今年度再順利爭取1440萬元施作「楠西區灣丘里北勢仔供水延管工程」，全線12公里，共設置19座配水池及15座加壓站，預計今年12月前完工通水，完成梅嶺風景區全線供水。
經發局長張婷媛表示，經統計，2019年至今南市共爭取自來水延管工程經費達4.9億元，施作113案供水延管工程，受益戶數870戶。
