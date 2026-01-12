嘉縣溪口曾氏洋樓修復開工 2780萬元重現百年家族與地方記憶

嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程今天開工，縣長翁章梁說，曾氏洋樓不僅展現曾家當時的經濟實力與人才輩出，也透過屋簷題字「晴耕雨讀」呈現農業社會情景與家訓精神，中央入口門額「檻外雲山」提醒後人不自滿、放眼更廣闊世界，從建築細節就能看出曾家先人的智慧與氣魄。縣府表示，本案總經費2780萬元，工期730日曆天，將依原材料、原工法修復，讓古蹟重現昔日風華。

開工典禮由縣長翁章梁率領文化觀光局、地方首長、民意代表及曾氏家族後代共同出席。翁章梁說，會有這樣一棟洋樓，代表當時的歷史背景與家族影響力，這不只是曾家的資產，也是溪口地方共同的文化資產，曾家先人曾擔任過2屆溪口鄉長，在溪口發展史上具有關鍵地位，值得後人好好規畫、設計，透過這棟建築，把溪口的歷史風華完整呈現。

縣府表示，溪口曾氏洋樓建於日治昭和5年（1930），外觀具巴洛克風格，內部保留穿鬪式屋架、木構屏壁與精緻門窗樓梯工法，融合閩、和、洋建築特色，為昭和初期具代表性的日式洋樓建築。宅內彩繪壁畫筆法細膩，為當時典型作法，兼具歷史、藝術與建築研究價值。

曾氏家族自清代至日治時期皆為地方重要人士，第13代曾老彭曾任台南州嘉義廳保正，第14代曾長耗資約30多甲地興建洋樓，第15代曾振擔任過溪口鄉第2、4屆鄉長，洋樓不僅是一處居所，更是地方政治、經濟與族群發展的縮影。

文化觀光局表示，曾氏洋樓於2018年公告指定為縣定古蹟，縣府隨即啟動修復及再利用計畫，2021年至2024年間完成規畫設計，2025年爭取文化部補助，核定總經費2780萬元，其中中央補助85%、縣府自籌15%。修復工程將針對屋架、牆體、牆面裝飾、樓梯等本體結構，以原材料及原工法修復為原則，並進行結構補強、防蟲防腐，同時改善戶外地坪，增設水電與消防等安全設備。

翁章梁說，未來「修舊如舊」完成後，曾氏家族不再只是等待建築沒落、被遺忘，而是能在溪口繼續發光發熱，讓更多人看見這個家族如何走過歷史，也讓曾氏洋樓成為文化傳承與地方教育的重要基地。