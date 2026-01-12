跨世代歌聲致敬永恆天后 雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會免費索票

雲林縣政府緬懷雲林出生的國際巨星鄧麗君，將在1月24日晚間7時在雲林表演廳舉辦「把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會」，邀請跨世代歌手重新詮釋經典曲目，以跨世代歌聲向永遠的國際巨星致敬。

縣府文化觀光處今舉行宣傳記者會，縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣議員王鈺齊、黃美瑤、林文彬，以及財團法人鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長黃耀南、鈺齊國際董事長林文智，與雲林縣觀光協會、多位藝文界人士出席共襄盛舉。

張麗善表示，鄧麗君是雲林女兒，出生在雲林褒忠鄉田洋村，縣府自2018年起，將每年1月29日訂為「鄧麗君日」，並於每年1月前後舉辦紀念音樂會，透過音樂傳承鄧麗君的精神與情感，今年這場音樂會不僅是對鄧麗君的追思，也展現雲林長期深耕文化藝術的成果。

她也感謝鈺齊國際、豐泰企業、巧新企業等在地企業長期支持縣內藝文活動，透過公私協力，讓縣民不必遠赴都會，就能以親民方式欣賞高水準的音樂演出。林文智說，未來也將持續投入資源，與縣府攜手提升雲林的文化軟實力。

陳璧君指出，此次音樂會特別邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩、郁采真等新世代歌手，從不同世代的視角演繹鄧麗君經典作品，並非單純模仿或翻唱，而是用當代的聲音，重新詮釋那個年代的情感與記憶，突顯其音樂跨越時代、歷久不衰的魅力。