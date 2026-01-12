動保團體台南新化辦送養會 卻因活動地點與內容和區公所各說各話

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，局長李義隆稱「接獲許多民眾檢舉到場制止」。圖／讀者提供
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，局長李義隆稱「接獲許多民眾檢舉到場制止」。圖／讀者提供

台南毛孩子家園協會昨天在新化老街旁「武德殿」舉辦「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。不料區長李義隆到場指責「占據人行道、破壞景觀」，因接獲很多檢舉，「任內都不會允許你們再出來辦活動」，引發爭議。

協會志工指控李義隆「好大官威」，稱他們合法申請辦義賣會多年，過去的區長都沒有意見，他們也沒有接到附近民眾反映，李義隆卻是用不實的說法來質疑、一副我說了算的態度。

李義隆則表示，他們浪浪送養會標榜愛護動物，原申請活動是武德殿廣場，卻占據人行道、「完全阻礙行人通行，且現場有販賣物品商業行為，昨天還有人來賣小番茄，完全違反規定、公所沒辦法認同」。

他表示，因為許多民眾檢舉妨礙景觀，甚至旁邊機車亂停妨礙出入，「出現種種脫序行為才到場制止，相信公道自在人心」。

對此志工反駁稱，他們申請沒有寫在「廣場」，前任的區長到場看還認為他們在路旁樹蔭下貓狗不會曬到太陽，也沒有妨礙通行，販賣二手物品都有事先清除標示、開立收據，不知道為什麼現在就不行？而一旁路口、消防栓旁佔用路面的臨時攤販「公所區長都沒有去趕他們、卻只找他們，還說他們是一伙的，這不就是很明白的在麻煩嗎？」

新化區公所隨後在官方臉書貼文表示：公所一向支持流浪動物的愛心認養活動，亦高度重視相關認養議題。本次借用場地辦理浪浪認養的團體雖立意良善，但使用現地點占據人行道且有販賣營利的行為，攤位擺放凌亂，破壞古蹟美感，造成民眾觀感不佳實為遺憾。

公所表示，武德殿、公會堂及楊逵文學紀念館為新化重要的在地文化門面，考量借用場地辦理認養活動之適宜性，仍須兼顧公共空間使用與整體環境維護，將邀集相關單位共同研議未來相關租用規則。期盼在支持流浪動物認養的同時，也能妥善維護新化形象，降低民眾疑慮，兼顧各方需求。

不過志工指責區公所的臉書內容都在說官話，如果說他們的義賣會「占據人行道、妨害古蹟景觀」，那新化每年辦的年貨大街，各種外地來的攤販將老街武德殿周遭團團圍住、馬路寸步難行，為什麼還是年年舉辦？

市議員李偉智表示，發生爭議，有可能是現場溝通出問題，他會再了解全盤後與雙方協調看如何解決。市議員余祝青說，不反對義賣會，但申請團體應該遵照規範、才不會造成公部門困擾。

動保團體指一旁路口、消防栓旁佔用路面的臨時攤販「公所區長都沒有去趕他們、卻只找他們，還說他們是一伙的，這不就是很明白的在麻煩嗎？」圖／讀者提供
動保團體指一旁路口、消防栓旁佔用路面的臨時攤販「公所區長都沒有去趕他們、卻只找他們，還說他們是一伙的，這不就是很明白的在麻煩嗎？」圖／讀者提供
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，局長李義隆稱「接獲許多民眾檢舉到場制止」。圖／讀者提供
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，局長李義隆稱「接獲許多民眾檢舉到場制止」。圖／讀者提供
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，區公所在臉書張貼說明，許多人留言指責。圖／讀者提供
動保團體台南新化辦送養會意外引發爭議，區公所在臉書張貼說明，許多人留言指責。圖／讀者提供

