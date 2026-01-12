嘉市編逾千萬推4項消安補助 提升社區防火防災能力
有鑑於去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，嘉義市消防局長郭立昌今天說，市府今年度編列預算總計1036萬9000元施行「防災補助4支箭」政策，提升社區整理防火防災能力。
嘉義市消防局今天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「115年119消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，郭立昌率團隊祈福，祈願執勤順遂。
郭立昌說，有鑑於去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，為提升社區整理防火防災能力，市府今年編列預算總計新台幣1036萬9000元施行4項消安補助政策，包含補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。
其中集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案，編列1000萬元，將針對興建超過21年的6層樓以上公寓大廈，提供消防安全設備維護修繕補助，補助比率最高25%。
嘉義市消防局目前防災士培訓已完成1400多人次，今年持續推動「防災士培訓」課程，教導民眾防災知識、急救課程，讓民眾在災難發生時可以自助、互助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言