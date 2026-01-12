嘉市編逾千萬推4項消安補助 提升社區防火防災能力

快訊

中央社／ 嘉義市12日電

有鑑於去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，嘉義市消防局長郭立昌今天說，市府今年度編列預算總計1036萬9000元施行「防災補助4支箭」政策，提升社區整理防火防災能力。

嘉義市消防局今天在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「115年119消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，郭立昌率團隊祈福，祈願執勤順遂。

郭立昌說，有鑑於去年香港宏福苑大火釀嚴重死傷，為提升社區整理防火防災能力，市府今年編列預算總計新台幣1036萬9000元施行4項消安補助政策，包含補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等。

其中集合式住宅消防安全設備維護修繕補助專案，編列1000萬元，將針對興建超過21年的6層樓以上公寓大廈，提供消防安全設備維護修繕補助，補助比率最高25%。

嘉義市消防局目前防災士培訓已完成1400多人次，今年持續推動「防災士培訓」課程，教導民眾防災知識、急救課程，讓民眾在災難發生時可以自助、互助。

