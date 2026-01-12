2026台灣燈會 影像、裝置藝術呈現嘉縣近年發展

快訊

中央社／ 嘉義縣12日電

嘉義縣政府今天辦2026台灣燈會形象影片「嘉義‧乘光而行」及公布嘉義夢主題燈區內容記者會，揭露藝術家如何以裝置藝術、影片呈現近7年嘉義農業、文化、產業與科技發展。

記者會開場由三昧堂創意木偶團隊演出將在台灣燈會開幕展演的劇碼「鹿草鄉圓山宮王孫大使火馬祭」，3公尺高「王孫大使」、2.5公尺長「獵犬公」布袋戲偶現身，展現嘉義縣獨特偶戲文化。

「嘉義‧乘光而行」導演吳兆鈞說，影片用上升的鏡頭語言，帶出嘉義這幾年轉變，從農工大縣轉變成科技、人文俱進城市，以「人」為角度出發，講述長期在嘉義生活的人共同凝聚的「嘉義之光」。

嘉義夢燈區主燈「光之新徑」創作者藝術家王文志說，竹構造「光之新徑」高約17公尺、寬約20公尺，為可步入、可互動沉浸式大型裝置，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來過程，希望增加民眾走進作品時互動機會，讓作品成為人與人間媒介。

白鹿科技創辦人童譯白說，進「光之新徑」前會先經過光雕投影的科技與未來廊道，「光之新徑」內有可互動沉浸式大型裝置與AR（擴增實境），參觀者可以手機與展演裝置互動。

嘉義縣長翁章梁表示，過去7年嘉義抓住機會，現在已可藉無人機、台灣積體電路製造股份有限公司與Outlet等接軌國際，台灣燈會將向全國民眾傳遞「嘉義正在改變」，翻轉大家對嘉義的刻板印象。

他說，將邀法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞與日本青森縣睡魔祭等於燈會期間演出，並設2公頃親子燈區，與嘉義優鮮、原住民燈區和宗教燈區，呈現本土特色，讓大家感受嘉義變化與活力。嘉義步伐或許不快，但每步都走得踏實，而台灣燈會是讓外界看見嘉義改變重要舞台。

2026台灣燈會3月3日到15日登場。

