善心婦人五年來為甘苦人春節加菜 家扶志工下廚煮出澎湃吉祥餐
年關近為讓困苦人家也能有一頓溫暖圍爐年菜，5年來劉女士每年默默捐贈大批物資給雲林家扶中心，今年再捐百份年菜。家扶志工和越南媽媽陳翠姮化身為總舖師，專程到水林鄉為吳姓阿嬤一家人煮一頓豐盛的年菜，阿嬤感動說，往年過年都簡單吃，如今能共享一桌澎湃料理，年味飄香溫情送暖。
家住水林鄉偏僻的吳阿嬤，難得賓客盈門，低矮的房舍飄出一陣陣年菜香，軟潤蹄膀、濃郁香醇鮑魚雞湯、Q彈紮實的福州大滷丸及充滿海味的櫻花蝦米糕，尤其越南媽媽親手料理的河粉、春捲、還有充滿喜氣的紫紅甜粽，都是越南過年必吃的吉祥菜，四喜如意美味佳餚，讓阿嬤一家提前歡欣圍爐。
一頓豐盛年菜，讓隔代教養的吳阿嬤難得吃出濃濃的年菜好味道，她說，因要照顧小孫子，家務繁忙，每年過年都只到菜市場買些熟食簡單吃，難得能吃到一整桌澎湃的料理還有不曾吃過的越南菜，今年的年過得特別有味。
家扶督導王耀慶說，吳阿嬤因先生中風左眼視力模糊，加上心血管疾病，阿嬤要照顧二名孫子，平日一家靠她在附近工廠打零工，收入微薄辛苦持家。
王耀慶特別感謝越南媽媽陳翠姮，在遭遇先生過逝，好不容易把孩子拉拔長大，如今她以在雲林家扶的一項方案所學得的傳統小吃手藝，和吳阿嬤一家分享，特別有意義。
陳翠姮今天一一介紹她親手烹煮的年菜，Bánh Chưng （越南粽）、Gỏi cuốn（越南春捲）、Bún（越南米粉）都是越南過年必吃的吉祥菜，希望阿嬤一家呷平安，馬年一切順遂。
家扶中心主任廖志文感謝劉女士低調行善，今年送來100份年菜禮盒共計約20餘萬元，讓甘苦人也能擁有一餐溫暖的團圓飯。
