快訊

北市議員陳怡君收賄、詐領助理費共454萬元 遭重判7年10月

台股創高法人卻心驚？三大法人再砍144億元 自營商避險盤獨撐大局

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

斗六太平老街遊客破1650萬 雲林增2觀光據點拚年吸5千萬人

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，縣長張麗善（右八）、副縣長陳璧君（右九）今到市公所貼紅榜，向市長林聖爵（右七）與市公所團隊致賀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，縣長張麗善（右八）、副縣長陳璧君（右九）今到市公所貼紅榜，向市長林聖爵（右七）與市公所團隊致賀。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，其中，太平老街去年觀光人次驚人突破1650萬，一舉超越宗教聖地北港朝天宮，成為雲林最具潛力的觀光據點，縣長張麗善、副縣長陳璧君今到市公所貼紅榜，喊出今年觀光人次可望突破5千萬人次。

張麗善、陳璧君今日前往斗六市公所，向市長林聖爵與市公所團隊致賀。根據最新統計，太平老街去年遊客人次逾1650萬，遠高於北港朝天宮的1199萬人次；另一據點「膨鼠森林公園」則有逾227萬人次造訪。這兩處「生力軍」加入後，與口湖遊憩區、西螺福興宮、北港武德宮、古坑綠色隧道、北港朝天宮、劍湖山世界、草嶺等並列為全縣9大觀光據點。

張麗善指出，縣府積極推動「香客變遊客，遊客變常客」策略，成功讓觀光人次快速攀升。她建議市公所未來可加入「松鼠立體投影」等數位新科技，讓膨鼠公園更具吸引力。

市長林聖爵當場宣布利多，他表示，膨鼠森林公園旁的停車場已建置完成，未來規畫新增「親水公園」及「體適能館」，建構更完整的休閒廊帶，目標是讓斗六成為全台最好玩、最宜居的城市。

副縣長陳璧君分析，去年雲林觀光人次創下3219萬的歷史新高，顯示縣府「上半年瘋女神（宗教信仰）、下半年瘋男神（偶戲活動）」的策略發揮實效。隨著新據點加入，縣府將持續整合山海資源，延長遊客停留時間。

陳璧君對未來充滿信心，她強調，太平老街的歷史街區風貌與商圈競爭力，加上膨鼠公園的親子休憩特色，有望帶動雲林今年總觀光人次突破5000萬紀錄，再創雲林觀光奇蹟。

膨鼠森林公園成為雲林觀光生力軍，公園旁將新增親水公園，預計今年三月完工。記者陳雅玲／攝影
膨鼠森林公園成為雲林觀光生力軍，公園旁將新增親水公園，預計今年三月完工。記者陳雅玲／攝影
膨鼠森林公園旁將新增親水公園，預計今年三月完工。記者陳雅玲／攝影
膨鼠森林公園旁將新增親水公園，預計今年三月完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，縣長張麗善（右二）、副縣長陳璧君（右三）今到市公所貼紅榜，向市長林聖爵（右一）與市公所團隊致賀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，縣長張麗善（右二）、副縣長陳璧君（右三）今到市公所貼紅榜，向市長林聖爵（右一）與市公所團隊致賀。記者陳雅玲／攝影

北港朝天宮 雲林 森林公園 張麗善

延伸閱讀

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

雲林警政大升級 16輛AI偵防車上線、虎尾警分局將進駐高鐵特定區

中央突調財力…雲林比台南有錢 張麗善錯愕不解「逼我們舉債度日？」

北市國中小營養午餐全免 雲林卻難跟進？張麗善揭原因批：中央很糟糕

相關新聞

少子化再創新低 南市藍營議員疾呼中央推整套完整解方

國內新生兒總數再創歷史新低，釀成國安危機更迫切，南市藍營議員蔡育輝等人今中午開記者會，疾呼中央應打造一整套完整少子化解方...

動保團體台南新化辦送養會 卻因活動地點與內容和區公所各說各話

台南毛孩子家園協會昨天在新化老街旁「武德殿」舉辦「愛心送養會」，並義賣二手物品幫助支付流浪貓狗醫療費。不料區長李義隆到場...

善心婦人五年來為甘苦人春節加菜 家扶志工下廚煮出澎湃吉祥餐

年關近為讓困苦人家也能有一頓溫暖圍爐年菜，5年來劉女士每年默默捐贈大批物資給雲林家扶中心，今年再捐百份年菜。家扶志工和越...

斗六太平老街遊客破1650萬 雲林增2觀光據點拚年吸5千萬人

雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，其中，太平...

台灣燈會在嘉義核心曝光 嘉義夢燈區結合藝術與科技呈現城市轉變

迎接2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府今天舉辦「嘉義・乘光而行」燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布會，首次公開燈會形象影片，並...

連日低溫台南楠西梅花綻放 官民合推賞花採果泡溫泉

連日低溫侵襲，台南楠西梅嶺梅花綻放，市府今天表示，為因應湧入梅嶺風景區人潮，17、18、24、25日推出賞梅專車，接駁時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。