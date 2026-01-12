斗六太平老街遊客破1650萬 雲林增2觀光據點拚年吸5千萬人

雲林縣斗六市「膨鼠森林公園」以及「太平老街及周邊地區」今年獲交通部核定，成為雲林縣第8、9處主要觀光遊憩據點，其中，太平老街去年觀光人次驚人突破1650萬，一舉超越宗教聖地北港朝天宮，成為雲林最具潛力的觀光據點，縣長張麗善、副縣長陳璧君今到市公所貼紅榜，喊出今年觀光人次可望突破5千萬人次。

張麗善、陳璧君今日前往斗六市公所，向市長林聖爵與市公所團隊致賀。根據最新統計，太平老街去年遊客人次逾1650萬，遠高於北港朝天宮的1199萬人次；另一據點「膨鼠森林公園」則有逾227萬人次造訪。這兩處「生力軍」加入後，與口湖遊憩區、西螺福興宮、北港武德宮、古坑綠色隧道、北港朝天宮、劍湖山世界、草嶺等並列為全縣9大觀光據點。

張麗善指出，縣府積極推動「香客變遊客，遊客變常客」策略，成功讓觀光人次快速攀升。她建議市公所未來可加入「松鼠立體投影」等數位新科技，讓膨鼠公園更具吸引力。

市長林聖爵當場宣布利多，他表示，膨鼠森林公園旁的停車場已建置完成，未來規畫新增「親水公園」及「體適能館」，建構更完整的休閒廊帶，目標是讓斗六成為全台最好玩、最宜居的城市。

副縣長陳璧君分析，去年雲林觀光人次創下3219萬的歷史新高，顯示縣府「上半年瘋女神（宗教信仰）、下半年瘋男神（偶戲活動）」的策略發揮實效。隨著新據點加入，縣府將持續整合山海資源，延長遊客停留時間。