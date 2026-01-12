台灣燈會在嘉義核心曝光 嘉義夢燈區結合藝術與科技呈現城市轉變

迎接2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府今天舉辦「嘉義・乘光而行」燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布會，首次公開燈會形象影片，並揭曉位在縣政府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」。縣長翁章梁說，台灣燈會要讓全台灣看見「嘉義正在改變」。

開場由新港鄉三味堂創意木偶團隊帶來「王孫大使」精華演出，團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，把嘉義在地文化元素帶進燈會舞台，也象徵本屆燈會將從土地與文化出發，串聯傳統與創新。

燈會形象影片「嘉義・乘光而行」透過影像呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變。影片中可看見農民、工藝師、運動選手，以及投入科技產業的年輕世代，這些真實的人與日常，構成嘉義持續前行的力量。

導演吳兆鈞表示，跳脫以往燈籠、煙火的燈會印象，改以「人」作為敘事核心，講述長期在嘉義生活的人們共同凝聚出的「嘉義之光」。透過影像呈現鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程，向外界傳遞嘉義邁步向前、充滿希望的訊息。

翁章梁說，影片中「這裡的光走得比較慢」、「走得慢沒關係，有一天我們會綻放得比別人還亮」的台詞，讓他感觸很深。過去7年嘉義抓住轉型機會，如今無人機產業、台積電投資、Outlet進駐，都讓嘉義逐步與國際接軌。他說，台灣燈會是一個重要舞台，要向全國民眾傳遞嘉義正在改變，翻轉外界對嘉義的刻板印象。

本屆燈會亮點之一「嘉義夢燈區」設在嘉義縣政府前廣場，以藝術裝置結合光影科技，呈現嘉義城市發展脈絡。主燈作品「光之新徑」，由出身嘉義的國際地景藝術家王文志創作，高約17公尺、寬約20公尺，是一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。

王文志說，採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，並結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程。希望民眾走進作品時，能增加彼此互動，讓作品成為人與人之間的媒介。

策展團隊表示，「嘉義夢燈區」將結合AR擴增實境、光雕投影與LED動態裝置，每30分鐘上演一場約10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。

翁章梁透露，燈會期間將邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞演出，並展示日本青森縣睡魔祭，另規畫約2公頃親子燈區，還有嘉義優鮮、原住民燈區與宗教燈區，呈現本土特色，也與國際接軌，讓民眾感受嘉義的變化與活力。