連日低溫台南楠西梅花綻放 官民合推賞花採果泡溫泉

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供

連日低溫侵襲，台南楠西梅嶺梅花綻放，市府今天表示，為因應湧入梅嶺風景區人潮，17、18、24、25日推出賞梅專車，接駁時間上午9時至下午4時，依現場人潮機動加開班次。遊客可車停台3線旁「芒果農創玫瑰綠柏園」搭乘免費接駁車上山。

市府搭乘大台南公車前往梅嶺，可從台南火車站北站搭綠幹線、從善化火車站搭橘幹線公車至玉井轉運站，再從玉井轉運站搭「綠22線(平日)或台灣好行梅嶺線(假日)」，使用電子票證8公里內免費，2小時內轉乘再折9元優惠，可體驗公車輕旅行魅力。相關資訊在大台南公車官網或電公車動態服務專線06-2998484查詢。

市府推薦民眾福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，品嘗梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理。楠西區龜丹溫泉在地業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等選擇。龜丹溫泉體驗池推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動1、2月場次開放報名，民眾可查詢龜丹溫泉體驗池臉書粉絲專頁預約。

造訪楠西可順道走訪萬佛寺但需先預約、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等特色景點，或順遊玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點，更多台南景點活動相關資訊，在台南旅遊網www.twtainan.net及台南旅遊臉書粉絲團。

連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供
連日低溫台南楠西梅花開始綻放，官民合推賞花採果泡溫泉。圖／台南市政府提供

台南 公車 景點

