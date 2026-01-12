少子化再創新低 南市藍營議員疾呼中央推整套完整解方

國內新生兒總數再創歷史新低，釀成國安危機更迫切，南市藍營議員蔡育輝等人今中午開記者會，疾呼中央應打造一整套完整少子化解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅。

資料顯示，2025年全台新生兒僅10萬7812人，除跌破11萬，更是連10年創新低；推估今年可能只剩8萬，對比60年代到80年代，每年新生兒達3、40萬人比，數字呈現「墜崖式」狂跌。

國民黨台南市議員蔡育輝、方一峰和議員參選人尤淨寬今天舉行聯合記者會，高分貝跟賴清德政府喊話，蔡育輝等3人說，少子化是國家最大國安危機，台北市長蔣萬安送北市學子營養午餐全免的新春賀禮，藍白營市長跟進，連綠營的台南市長黃偉哲、高雄陳其邁市長也急轉彎不得不跟進。

蔡育輝、方一峰、尤淨寬表示，中央應打造一整套完整的少子化解方，從生育津貼、托育補助、不孕補助、育嬰假彈性化、托育公共化、提供婚育宅，把錢花在刀口上。

蔡育輝指出，賴清德政府能編1.25兆軍購費、還準備下鄉宣講，為何不能為2026一年新生兒總數可能只剩8萬，少子化重大國安危機來努力？中央把錢用來照顧國家未來主人翁身上，這才是人民之福。

蔡育輝、方一峰、尤淨寬說，行政院發言人多次騙人民說，衛福部有成立少子化辦公室，從2017到20025年共編列4400億元的預算，中央都有做事，結果，2026年1月衛福部長石崇良就坦言，衛福部實沒有成立少子化辦公室！錢去了哪裡？

議員們痛批，少子化是國家最重大的危機，賴政府居然說謊，難怪年輕人不願結婚生子，因經濟重擔壓垮年輕人對未來的希望。

議員們說，少子化既然是國安危機，就不只是小小地方政府的事，中央政府應該從鼓勵年輕人接婚生子開始，現在萬物飆漲，年輕人的薪水比父母那一輩還低，寧願養狗狗貓貓也不願養小孩，經濟壓力是年輕人最大困境。

蔡育輝、方一峰和尤淨寬重申，中央政府應該對症下藥，擬定一整套完善的少子化國安解方，由中央編列預算，請地方執行，把錢花在刀口上，年輕人才會有感。