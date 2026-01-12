南市消防局導入大型載重無人機 公私協力投放物資、強化科技救災

台南市消防局今天與新樂飛無人機股份有限公司簽訂「災害搶救支援協約」，透過公私協力方式，導入大型載重無人機投放救災物資、災區3D建模及緊急通訊中繼等專業技術，作為第一線救災的重要支援量能，讓消防人員能更專注於現場災害搶救與人命救援任務。

台南市消防局無人機隊目前擁有55名專業飛手，各大隊配置熱顯像空拍無人機及可吊掛1.5公斤以內救災物資無人機，足以因應一般火災、水域及山域搜索等空勘任務；惟若出現大規模災害或長時間救災情境下，需運用15公斤級以上大型載重無人機或執行災害現場3D建模等應用，仍需引進民間支援。

消防局本次合作對象新樂飛無人機股份有限公司，長期深耕無人機應用與研發領域，今天簽訂無人機支援協約；依協約內容，於消防局啟動支援機制後，該公司將配合指揮中心調度，派遣相對應專業證照飛手及無人機酬載執行飛航任務，並提供24小時聯絡窗口。

消防局長楊宗林表示，此協約引進民間專業支援，項目涵蓋火災、山域及水域空勘搜索、救災物資投放、災區通訊中繼及災害現場3D建模等應用；協助指揮官即時掌握災情，提升戰術部署與人車調度效率，強化科技救災整體運作效能。

楊宗林指出，透過公私協力，解決救災人員忙於第一線時飛手人力不足、相對應專業證照和高階設備軟體不易全面建置等問題，同時兼顧調度彈性與公帑節省。