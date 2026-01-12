「梅」你不行的冬天 南市觀旅局邀民眾到楠西賞花、採果、泡溫泉

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
近期梅嶺梅花正陸續綻放，民眾除可前往賞梅外，同時也能品嘗遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理。圖／南市觀旅局提供
近期梅嶺梅花正陸續綻放，民眾除可前往賞梅外，同時也能品嘗遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理。圖／南市觀旅局提供

近期強烈冷氣團發威，連台南都冷的有感，但也正是走進台南山區「賞梅、採果、泡溫泉」的最佳時機，南市府觀旅局今推薦，楠西區擁有豐富的冬季旅遊資源，不僅能欣賞迷人的梅花，還能品嘗暖心暖胃的特色美食與溫泉，歡迎遊客到楠西來趟多元冬季行程。

觀旅局表示，近期梅嶺梅花正陸續綻放，初估花況已約有5成，民眾可前往福來百年老梅園、伍龍步道及觀音步道等熱門賞梅景點，在山林美景中漫步，同時品嘗遠近馳名的梅子雞湯、薑黃雞等楠西在地風味料理；當地也有採果體驗可提供預約。

觀旅局也說，造訪楠西區時，遊客可順道走訪萬佛寺（入園需先預約）、玄空法寺、鹿陶洋江家古厝、永興吊橋、曾文水庫等戶外特色景點，也可順遊玉井老街、噍吧哖紀念園區、走馬瀨農場等景點，讓旅程更加豐富多元。

此外，楠西還擁有被譽為「天然美人湯」的龜丹溫泉，在地溫泉業者提供戶外泡腳池、泡湯或住宿等多元選擇；龜丹溫泉體驗池去年9月推出「湧泉頌音—溫泉×瑜伽×頌缽」特色活動廣受好評，今年1、2月份也再度開放報名，歡迎有興趣的民眾可上網查詢與預約。

觀旅局說，因應梅花季湧入梅嶺風景區人潮，交通局在17、18、24、25日2個周末推出賞梅專車，接駁時間從上午9點開始至下午4點，並依現場人潮機動性加開班次；開車遊客則可將車輛停放在「芒果農創玫瑰綠柏園」搭乘免費接駁車上山，也鼓勵民眾搭乘大台南公車前往。

觀旅局提到，遊客搭乘火車後再轉搭「綠22線（平日）或台灣好行梅嶺線（假日）」，使用電子票證除8公里內免費外，2小時內轉乘再享9元優惠，更可體驗公車輕旅行的魅力，更多台南旅遊景點及活動相關資訊，可洽台南旅遊網查詢。

近期強烈冷氣團發威，連台南都冷的有感，楠西梅嶺梅花也陸續綻放。圖／梅嶺休閒農業協會理事長黃貴珍提供
近期強烈冷氣團發威，連台南都冷的有感，楠西梅嶺梅花也陸續綻放。圖／梅嶺休閒農業協會理事長黃貴珍提供
台南楠西區擁有豐富的冬季旅遊資源，不僅能欣賞迷人的梅花，還能品嘗暖心暖胃的特色美食與溫泉及蜜棗採果體驗等，南市府觀旅局歡迎遊客到楠西來趟多元冬季行程。圖／業者提供
台南楠西區擁有豐富的冬季旅遊資源，不僅能欣賞迷人的梅花，還能品嘗暖心暖胃的特色美食與溫泉及蜜棗採果體驗等，南市府觀旅局歡迎遊客到楠西來趟多元冬季行程。圖／業者提供

