昂貴健檢卻未檢出6公分腫瘤 患者告贏醫院疏失關鍵在哪

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

台南水道博物館新裝置藝術 豆藤冒險添園區亮點

中央社／ 台南12日電

台南山上花園水道博物館在戶外沙坑區打造全新裝置藝術「豆藤冒險」，以童話故事「傑克與魔豆」為創作靈感，象徵百年古蹟台南水道仍充滿生命力，增添園區新亮點。

台南市政府文化局長黃雅玲今天告訴中央社記者，「豆藤冒險」融合童話中「往上生長、直入雲端」奇幻想像與博物館森林景觀，打造纏繞藤蔓戶外裝置藝術，從地面仰望，藤蔓一路攀升到空中，最上方點綴雲朵與小巧城堡輪廓，彷彿故事中巨人居住的天空國度。

她說，裝置中段巧妙設計母雞與金蛋等故事元素，成為藏在藤蔓間驚喜彩蛋，引導遊客抬頭尋找、細細探索。

根據文化局提供資料，過去曾在戶外親子沙坑區旁設巨型木偶「拉米」，相當受遊客喜愛，但木質結構長期暴露在戶外，風吹、日曬與豪雨侵蝕，逐漸出現嚴重劣化，考量安全而拆除。

文化局說，館方思考如何讓承載許多家庭回憶的沙坑場域重新出發，催生以童話與自然為核心全新作品「豆藤冒險」，象徵勇氣、冒險與夢想，這不只是取代舊作，更串聯沙坑區與水道森林，形塑園區「自然、想像」雙亮點，增添園區親子遊憩與拍照打卡新亮點。

文化局 台南 森林

