強化空汙減量及生態改善 南科嘉義二期開發通過初審

環境部今天召開「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，本案經環委表示，應重新釐清各空氣汙染源的來源及加乘影響，以及評估布設紅外線自動相機掌握保育類動物活動情形，經討論後建議修正通過。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會，開發單位因應 AI 市場快速發展，於嘉義園區周邊嘉義縣太保市台糖土地規畫設置二期基地開發計畫，基地面積約89.58公頃。

前次初審時，多名環評委員認為，本案缺乏生態保育與棲地維護的具體對策，開發單位應評估第一、二期開發的加乘與累積影響，最後要求補正後再審，並於今日進入第二次初審。

針對前次環委關心的生態保育，開發單位表示，整合廠房退縮綠帶，整體藍綠空間達28.26公頃，占總面積31.5%，另配合管線工程，綠帶優先綠美化，最寬可達40公尺，作為施工時的緩衝空間。此外，將與台糖協商部分農地維持原蔗作，以分期分區翻耕，減少對燕鴴的干擾。

另空汙方面，除粒狀物原先背景值已超出標準外，臭氧疊加後仍可符合空品標準，且嘉科一、二期已承諾，空汙增量將以1比1.2比例全數抵換，以減輕整體空品區的負荷。

有環評委員會中表示，開發單位仍應重新檢核空氣汙染物排放增量評估的合理性及正確性，並釐清各汙染源，例如PM10、PM2.5及臭氧等來源及加乘影響，並研提具體有效的減量及抵換措施。另也應重新檢核施工及營運期間的用水量規畫合理性。

另有環委認為，開發單位也應檢討整體藍綠帶及緩衝綠帶的規畫，並考量生態廊道連通性、棲地多樣性及在地物種特性，研提具體生態改善、外來種動植物管理作業程序及棲地營造計畫；另評估布設紅外線自動相機，以掌握保育類動物活動情形。

本案經環委討論後，要求開發單位應針對前述建議強化具體作為，本案建議修正通過。