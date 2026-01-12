台南蜜棗今首銷新加坡 黃偉哲推冬季優質水果進軍國際

台南蜜棗產期又到了，今年首度成功外銷新加坡，今天首批鮮果出貨。市長黃偉哲前往玉井聯興合作社關心出口外銷作業，肯定蜜棗以清甜爽脆、果形飽滿的高品質打進國際市場，盼台南鮮果農產開拓更多海外商機。

農業局指出，此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採周空運方式新鮮到貨，確保產品品質與風味，符合高端市場需求。外銷新加坡由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，楠西區青農林一夫經營的「安心棗園」負責主要來源。並結合多元品項有左鎮區農會供應百香果、聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷的成果。

農業局說，目前台南蜜棗、百香果及芭樂已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。市府將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多國際消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民創造穩定且永續的海外銷售通路。

黃偉哲表示，今年外銷的台南當季水果有蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜等優良農特產。他說，不少民眾以為冬天能選購的水果種類有限，事實上台南一年四季盛產各式鮮果，即便冬季也有多樣的選擇，且非常適合年節送禮。