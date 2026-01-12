快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

台南蜜棗今首銷新加坡 黃偉哲推冬季優質水果進軍國際

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供

台南蜜棗產期又到了，今年首度成功外銷新加坡，今天首批鮮果出貨。市長黃偉哲前往玉井聯興合作社關心出口外銷作業，肯定蜜棗以清甜爽脆、果形飽滿的高品質打進國際市場，盼台南鮮果農產開拓更多海外商機。

農業局指出，此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採周空運方式新鮮到貨，確保產品品質與風味，符合高端市場需求。外銷新加坡由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，楠西區青農林一夫經營的「安心棗園」負責主要來源。並結合多元品項有左鎮區農會供應百香果、聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷的成果。

農業局說，目前台南蜜棗、百香果及芭樂已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。市府將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多國際消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民創造穩定且永續的海外銷售通路。

黃偉哲表示，今年外銷的台南當季水果有蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜等優良農特產。他說，不少民眾以為冬天能選購的水果種類有限，事實上台南一年四季盛產各式鮮果，即便冬季也有多樣的選擇，且非常適合年節送禮。

台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供
台南蜜棗今首銷新加坡，黃偉哲宣示持續推動進軍國際市場。圖／市府農業局提供

台南 蜜棗 新加坡

延伸閱讀

被稱斷章取義 他轟黃偉哲搞笑...打臉審計部112年報告?

邱議瑩獲全台6位首長級戰將拍影片力挺 喊跨縣市大團結

藍營人批台南自籌財源比例大幅下降 南市府反擊：斷章取義

黃偉哲跟進營養午餐稱潘朵拉盒子 他曝這1事才被點財政惡化

相關新聞

台積電嘉義廠 今年預估3千員工進駐 嘉科實中名額 家長憂遭壓縮

國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，前天辦年度招生說明會，許多家長到場關切、甚至有台中遠道而來，高度關切台積電今年預估3...

不畏13-14度低溫與寒風 逾5000跑者清晨台南開跑

台南今天清晨有13度低溫， 但逾5000跑者今清晨一早聚集台南都會公園，沿著仁德、歸仁、關廟等區開跑，不少晨起運動鄉親也...

房屋修繕馬不停蹄 南市做工行善團已完成321戶

台南市做工行善團投入房屋修繕逾10年不停歇，累積完成321戶，持續將溫暖與關懷送進需要幫助的家庭，為弱勢族群打造更安全、...

台南蜜棗今首銷新加坡 黃偉哲推冬季優質水果進軍國際

台南蜜棗產期又到了，今年首度成功外銷新加坡，今天首批鮮果出貨。市長黃偉哲前往玉井聯興合作社關心出口外銷作業，肯定蜜棗以清...

嘉市府攜手嘉大啟動雙語食農教育 3年巡迴嘉市20所小學

嘉義市教育處與嘉義大學攜手推廣雙語食農教育，由行銷與觀光管理學系教授蕭至惠以「幸福嘉義米」等議題，製作因應小學低、中、高...

嘉義縣阿里山雨後土石坍方 縣道169線2度坍方緊急封路

豪雨引發阿里山土石坍方，縣道169線28公里路段發生土石坍方，縣府接獲通報後，調派機具與人員前往搶修，清除後又坍方，廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。