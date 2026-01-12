快訊

台積電嘉義廠 今年預估3千員工進駐 嘉科實中名額 家長憂遭壓縮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義科學園區實驗中學前天辦招生說明會，許多家長擔心台積電進駐壓縮招生員額。 記者李宗祐／攝影
國立嘉義科學園區實驗中學邁入第3年，前天辦年度招生說明會，許多家長到場關切、甚至有台中遠道而來，高度關切台積電今年預估3千名員工進駐，恐壓縮錄取員額、出現增班需求。校長林怡慧說，視情況再向中央爭取增班。

嘉科實中包含高中、國中、國小及雙語部，目前全校400多人，校方表示，115學年度國小部預計招收3班75人、國中部招收3班84人，國中部招生名額分「園區生」64名與「社區生」20名，園區生主要就是園區廠商、以及校方教育合作單位包括嘉大、中正、長庚科大、長庚醫院、虎科大、南華大學、吳鳳科大、故宮南院等，社區生資格含設籍太保、朴子、六腳及馬稠後、AI無人機園區員工子女。

由於國中部辦學頗受期待，年年均須辦理抽籤，前2年報名人數皆遠超員額，去年168名學生爭取84個名額。校方表示，國教署審核通過招生簡章後立即上網公布，若報名人數超額，將由社會公正人士進行線上直播抽籤。

台積電先進封裝廠去年獲第1張裝機證後，預估今年首波進來的員工將有2千至3千名員工進駐，據了解，台積電人資已多次致電嘉科實中校方詢問國中部員額分配；前天校方辦招生說明會上，許多家長關切分配員額。

校長林怡慧說，校方會將家長的期待視為未來發展方向，但現階段為避免造成鄰近學校競爭壓力，待園區廠商進駐帶動人口成長，且其他學校無須擔心減班時，會再向中央爭取增班。另，新校舍預計11、12月陸續完工，最快明年2月1日師生即可遷入。

