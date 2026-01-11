寒冬送暖 麻豆北極殿普濟寺138戶低收慰問金與民生物資
冷氣團一波波來襲，奉祀玄天上帝與地藏王菩薩的麻豆北極殿普濟寺，關愛轄境弱勢家庭，殿寺管理委員會特別於1月11日上午舉辦115年寒冬送暖活動，發放慰問金與民生物資給信仰圈內138戶低收入戶，並惠及多個社會慈善團體，為低收入戶帶來一股暖流，讓他們提前過一個溫馨的年。
依麻豆北極殿重建石碑所載，該殿創建於明朝永曆15年，在麻豆四大古廟中，年代最為久遠，右側有奉祀地藏王菩薩的普濟寺相連屬，為宏揚上帝爺公與地藏王濟世救人的精神，該殿寺每年都會在歲末年終舉辦寒冬送暖活動，人神同心協力，勸募熱心信眾捐贈民生物資，發給轄境低收入戶及慈善社團，深獲各界及低收家庭肯定與感戴。
麻豆北極殿普濟寺主任委員郭丙火指出，北極殿普濟寺冬令救濟活動早期只發放列級貧戶500元生活補助金，多年前，前主任委員周建和擴大勸募，贊助多種生活用品，嘉惠列級貧戶，並將發放剩餘之民生物資送給鄰近之慈善單位，發揚普濟寺普施濟眾之功德。
此次歲末寒冬送暖活動，贈送一、二、三級低收入戶每戶2,000、1,000、500元紅包，共計138戶受惠，並發放民生物資給各戶及包括北台南家扶中心、麻豆普門仁愛之家、官田永靜教養院、華山基金會、西港豐德教養院、台南市復健青年勵進會等慈善單位與弱勢團體，計發送現金紅包105,500元，沙拉油180罐、5 公斤裝白米750包、關廟麵240包、醬油360罐、味全花生麵筋40箱、麻豆合口味肉鬆138包。
